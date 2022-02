Lucía Rivera se sincera sobre sus problemas de salud mental

Cada vez son más las personas que hablan abiertamente de sus problemas de salud mental. Ahora, ha sido Lucía Rivera la que ha querido tratar abiertamente el tema de su lucha contra la ansiedad e intenta dar visibilidad y normalizar este tipo de problemas en las nuevas generaciones, ya que aun no se le da la importancia necesaria: "Tenemos tanta información que nuestros problemas pasan a un segundo plano para poder sobrevivir en un mundo tan rápido que poco a poco nos va trastornando".

Lo ha hecho en un artículo publicado en el periódico 'La Vanguardia', donde la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera confesaba sufrir ansiedad "desde muy pequeña", llegando incluso a convertirse en su "compañera, ni siquiera la reconocía", y expresaba: "Seguí con mi vida sin hacerle caso, entre viajes, shootings, castings, Instagram, fiestas, amores, desamores".

Sin embargo, un día todo explotó, explicaba Lucía: "Me desperté y me encontraba apática. Al día siguiente tenía miedos que no reconocía, me costaba muchísimo socializar. Mi cerebro me estaba diciendo: '¡Basta, dame un respiro!'".

"Es importante hacer caso a esas señales, porque si nuestra cabeza no está bien, todo lo demás se vuelve oscuro, gris, difícil... Y aunque la depresión durante la juventud la veamos lejana, puede estar más cerca de lo que creemos si no nos cuidamos. Si no conocemos bien esta enfermedad, en cualquier momento puede venir a buscarnos", reflexionaba Rivera.

La hija del torero hacía especial hincapié en que "muchas veces nos cuesta mucho admitir que nos sentimos vulnerables y reconocer que necesitamos ayuda. Nos creemos invencibles. El cerebro es lo más importante de nuestro cuerpo, si nuestro cerebro está mal, no solo sufrimos nosotros, sufre nuestro cuerpo y también nuestro sistema inmunitario".

Finalmente, la modelo intentaba conseguir que su generación le diera la importancia que se merece este gran problema del que poca gente habla abiertamente: "Animemos a nuestro entorno a ir a terapia, hagamos un mundo más sano donde vivir".

Tras la publicación de este artículo, la joven ha sido muy apoyada en redes sociales, tanto por sus conocidos como por sus seguidores, consiguiendo que mucha gente lea su escrito, y dando voz a aquellos que no se atreven a contarlo y llevan su enfermedad de forma "silenciosa".

