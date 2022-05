Lucía Rivera habla de la depresión por la que ha pasado

Lucía Rivera es uno de los rostros más conocidos del panorama español, no solo por ser hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, sino también por sus múltiples trabajos como modelo.

En muy pocas ocasiones la actriz habla de su vida privada. Sin embargo, hace unas semanas quiso sincerarse sobre sus problemas de salud mental que padece desde quera muy pequeña.

Un asunto por el que su ex pareja, el piloto de motoGP Marc Márquez, quiso mostrarle su apoyo: "Con Lucía mantenemos una relación de amistad y creo que eso siempre es importante. Sobre la salud mental siempre que la padece alguien lo importante es apoyarlo, lo importante es estar allí.

Ahora la actriz ha querido hablar de nuevo sobre la depresión que ha pasado: "Yo no se lo deseo a nadie, la verdad, pero tampoco he tenido una depresión de alto rango. Es un estado en el que he estado muy jodida, me ha costado salir de casa, cosas mías, pero ese es el problema que, si tratamos todo como ay, depresión si nos educaran desde el principio viendo lo que es la depresión y lo que es la ansiedad, no nos marginarían porque estamos marginados las personas que tenemos problemas. No se sabe tratar con personas que tenemos problemas de salud mental".

Su madre, el mayor apoyo de Lucía Rivera

Además, ha confesado que sus mayores apoyos son su familia: "Mi madre es muy buena para estas cosas. Mi familia es muy humana y sabe mucho de salud mental, no tengo ese problema, pero la gente sí. El panadero a lo mejor te dice una mala palabra, te mira mal y a ti te afecta el doble. Un comentario que a lo mejor no te quieres levantar de tu cama es peor".

Y también que está yendo a terapia desde que era pequeña: "Yo llevo yendo a lo largo de mi vida muchas veces. Al final me conocéis desde que soy pequeña y el estar expuesta desde que eres niña y perseguida por la calle, que le interesen las cosas que vives con una edad temprana pues no es fácil de asumir eso y saber que cada cosa que haces va a tener repercusión es complicado. Sí voy, tuve parones, pero ahora no pienso parar".

