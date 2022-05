Lucía Rivera demuestra cómo es su verdadera relación con su prima Tana

La salud mental es cada vez uno de los temas más abordados y a los que se le intenta dar voz. Un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo y que siempre se ha tratado como un tabú siendo ahora, cuando se comienza a hablar realmente de lo que supone tener enfermedades como es la ansiedad o la depresión que nunca antes habían recibido la importancia que tienen y lo fundamental que es acudir a especialistas y pedir ayuda cuando se necesite sin miedo y, mucho menos, vergüenza.

'Brave Together' ha sido el evento que ha organizado la firma cosmética Maybelline en la capital española. Un acto que ha reunido a muchas caras conocidas que se han pronunciado sobre las diferentes patologías de salud mental y las experiencias que han vivido en sus vidas siendo una de ellas Lucía Rivera. La hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero ha sido una de las encargadas de hablar sin tapujos sobre lo que ella misma tuvo que pasar desvelando cómo ha sido capaz de hacer frente a la ansiedad y poniendo de ejemplo su caso y narrando su historia en primera persona.

"Yo creo que todo lo que tenga que ver con salud mental es bueno. Dar visibilidad a todas estas cosas que fueron tabú durante mucho tiempo y que ahora todos estemos levantando la voz, me parece que es importantísimo y que es lo que hay que hacer", afirmaba la joven en exclusiva ante el micrófono de 'Gtres'. Unas palabras que han venido acompañadas de su propia experiencia asegurando que ella está "bien, estoy mejor", decía antes de añadir que "no es algo que se pueda decir... hoy te digo que estoy bien, pero a lo mejor mañana no salgo de casa; pero bueno, estoy en terapia que es lo importante, darle la gravedad que tienen estos asuntos es importante".

Lucía ha manifestado que estas enfermedades no están tratadas todavía con la importancia que deberían, siendo incluso una discapacidad por la sintomatología que viene con ellas, que en muchas ocasiones impide llevar una vida normal, algo que le ocurrió a ella misma revelando que ella "tenía miedo por la calle" o que "salir de casa, todo era extremadamente difícil".

Si bien es cierto, la vida de la modelo tampoco ha sido nunca del todo normal, algo que viene producido por el apellido que sigue a su nombre y la identidad de sus progenitores. Ha sido precisamente de sus padres a quienes también se ha referido ante la cámara del medio de comunicación, confesando cómo ve ella su relación con ellos.

"Siempre he dicho que mi familia no es una familia tradicional", ha comenzado diciendo firme y con un tono contundente. "No tengo la misma relación que igual tengan mis amigas con sus padres", ha manifestado cuando le han preguntado qué significan sus padres para ella, y es que, las figuras paternas y de autoridad que ha tenido más próximas no han sido sus progenitores, sino sus abuelos.

"Yo llevo viviendo con mis abuelos muchísimo tiempo, bueno ahora no, pero viví con mis abuelos, me crie con ellos", seguía explicando. "Vi a mis padres muy poco. Aun así son mis padres y les quiero, les adoro", ha declarado dejando ver que el sentimiento hacía los padres no desaparece y asegurando que hay mucha gente que como ella ha vivido ese tipo de situaciones por los deberes profesionales que alejaban a los padres de los hijos.

"Somos más como hermanos, quizás se pueda decir de esa manera... somos más amigos", relataba algo dubitativa y pensante la joven, pero respondiendo tajante en que "Lógicamente son mis padres y tengo un límite". Un límite que parece existir más en el caso de su padre que en el de su madre a quien ha asegurado que le cuenta "casi todo", ya que como ella misma ha dicho "hay cositas pues que te quedas porque no dejas de tener respeto a tus padres que son como algo, como una imagen superior".

¿Cómo se lleva con su prima Tana Rivera?

Más allá de su vida personal, Lucía está viviendo un momento maravilloso en el campo profesional, algo que también se puede aplicar a su prima, Cayetana Rivera, para quien también ha tenido unas palabras. Tana, como la llaman sus amigos y familiares, ha sido la madrina en la exhibición de enganches durante la Feria de Sevilla, un título que la ha convertido en el centro de las miradas y en la que muchos han asegurado, al igual que Lucía que estaba "guapísima", añadiendo también que "siempre va a ser guapísima".

Las jóvenes Rivera se llevan pocos meses de edad lo que hace que compartan más que el apellido, aunque el vínculo entre ellas no es algo que quede del todo claro, pero lo que sí ha dejado claro, casi cristalino, Lucía es el apoyo que se dan la una a la otra. A la pregunta de si se animan entre ellas ha bromeado diciendo "hombre, claro. Espero que ella a mí también".

¿Cómo está su corazón?

Unas declaraciones que dejan ver algo más de la joven, aunque de lo que se reafirma en no hablar y mantiene su hermetismo es en lo que a lo sentimental se refiere. La modelo se encuentra feliz en un momento en el que se la relaciona con el futbolista del Sporting de Gijón, Nacho Méndez. Pese a no dar detalles ha apuntado a que "estoy bien, pero también lo estaba antes de tener pareja. Tengo 23 años", puntualizando también que "a lo mejor hoy está así y mañana estoy de otra manera".

