El mensaje de Lolita Flores pidiendo trabajo para su hija Elena Furiase

Lolita Flores no triunfó hasta que su madre Lola Flores falleció: “Que no le pase como a mí, que se tuvo que morir mi madre para que yo triunfara”, comentó la cantante. Este es el motivo por el que se está colocando ante las cámaras para pedir el reconocimiento que su hija Elena Furiase merece, y es no quiere que ella reviva esa misma situación.

Elena acaba de ganar el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Jaén, está siendo un año de buenas noticias para la actriz. Hace unas semanas se casó con Gonzalo Sierra, con el que mantenía una relación desde 2017 y tiene un hijo llamado Noah.

Tras triunfar en Jaén, Elena quiso, a través de las redes sociales, mostrar su agradecimiento hacia el jurado, el director y a todo el equipo que había estado detrás de este corto cinematográfico con el que había conseguido este galardón. Aseguraba estar feliz y muy ilusionada de poder vivir ese momento tan bonito. Su madre Lolita no quiso quedarse callada y expresó lo orgullosa que estaba de su hija.

La hija de la gran Lola Flores ha revelado que en lo que respecta a lo personal, su niña está deseando quedarse de nuevo embarazada y seguir ampliando la familia. Ha recalcado que le es indiferente el sexo, y que lo único importante es que este sano y que sea un gran hermano/a para Noah, el cual por el momento es el único nieto de la cantante.

Sin embargo, en lo que concierne al terreno profesional, se ha mostrado disgustada porque, a pesar del galardón recibido y de lo contenta que está de ello, no quiere que su hija tenga que esperar a que se muera para triunfar, tal y como a ella le sucedió, y pide el trabajo que merece y que tanto se ha ganado su hija: “Yo quiero ver a mi hija triunfar. Que no le pase como a mí, que se tuvo que morir mi madre para que yo triunfara”

Lolita Flores asegura tener una ‘espinita clavada’ por este motivo y quiere evitar que sus hijos pasen por algo similar: “Mi madre se tuvo que morir para que la gente volviera los ojos para mí. Que se den cuenta quién son mis hijos, que yo no tengo nada que ver. Yo los parí. Mi madre y mi padre dejaron luz para todos ellos”, ha querido remarcar públicamente ante las cámaras, para conseguir que sus hijos tengan trabajo por sus propios logros y no por el apellido Flores que es lo que a ella le sucedió.

