La llamativa reflexión de Natalia Sánchez en su 32 cumpleaños: "28 años trabajando"

¡Natalia Sánchez está de celebración! La joven actriz celebra su 32 cumpleaños con una sensual publicación en redes sociales, junto a una profunda reflexión que ha compartido con todos sus seguidores en su perfil de Instagram.

En la instantánea que publicaba en sus redes, aparece aparentemente vestida únicamente con un albornoz entreabierto y sujetando dos velas gigantes que muestran la edad que acaba de cumplir.

"¡32 Años!", comenzaba escribiendo. Se dice pronto, la joven actriz a la que hemos visto crecer ya es toda una mujer, madre de dos hijos. "¿Pero en qué momento he llegado aquí?", se pregunta Natalia, "os prometo que, cierro los ojos y, en mi cabeza, sigo siendo aquella niña con trenzas, pizpireta, espontánea y curiosa de cuando tenía 10 años".

Reflexionaba que a pesar del paso del tiempo sigue "siendo curiosa, y aunque un poco menos pizpireta, sigo conectada con aquella niña. Esa niña que hoy me alimenta, me acompaña de la mano y me empuja en cada decisión".

"Hoy, aun que suene típico, solo puedo dar gracias por lo afortunada que soy". A continuación, Natalia revelaba que lleva dedicándose a la "mejor profesión del planeta", desde que tenía 4 años. Sánchez echaba la vista atrás, y contaba cuál era la suma total de años trabajados como actriz, sin haber parado ni un solo segundo: "Sin parar, y de eso ya hace la friolera de 28, 28 años trabajando en lo que me hace feliz".

La intérprete no se olvidaba de mostrar su agradecimiento hacia la familia que ha formado junto a su chico Marc Clotet: "Un compañero de viaje que me alienta, me hace crecer y al que amo cada día más y una vida plena, con sus luces y sus sombras, de la que sigo aprendiendo cada día. Gracias por tantísimas muestras de cariño, hoy y siempre, y por acompañarme en cada paso! De verdad, gracias de corazón".

Y a sus dos hijos: Neo y Lía, a los que les dedica unas bonitas palabras: "Tengo salud, la mejor familia (elegida y sanguínea) que se puede tener, unos hijos que completan el círculo con su ternura, su energía y hasta con sus rabietas".

La joven artista terminaba escribiendo: "Por casualidades de la vida, nací en el Día Internacional Del Teatro, así que, feliz día a todos y que sigamos disfrutando de la magia del teatro eternamente!".

