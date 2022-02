Leiva cuenta por primera vez cómo perdió la visión total de su ojo izquierdo con 12 años

Leiva se ha abierto en canal para contar una experiencia del pasado. No es costumbre que el cantante hable sobre su vida privada, por eso ha sorprendido tanto que se animara a contar esta vivencia de su niñez que le hizo pasar uno de los momentos más complicados de su vida.

Al parecer, el músico sufrió un accidente cuando tenía 12 años que le hizo perder la visión total de su ojo izquierdo, dejando claro, eso sí, que para él no supuso ningún problema, a diferencia de sus padres.

"Para ellos fue una cosa muy traumática, pero no para mí", explicaba en el podcast de Farid y Diego refiriéndose a sus progenitores. Leiva confesaba haber sido un niño "muy inquieto", lo que le trajo varios problemas a lo largo de esta etapa de su vida, como romperse un brazo mientras iba subido a un skate o su experiencia con una pistola de perdigones, la que le provocó la pérdida de su visión.

"Automáticamente dejé de ver con ese ojo para siempre, pero yo lo único que quería era salir del hospital para jugar a la pelota. Que me dijeran que no iba a ver más pues no tenía esa dimensión. Yo no podía hacerme cargo de eso, así que automáticamente salí porque yo quería vivir", exponía tras contar esta dura vivencia.

Ahora, con 41 años el cantante lo recuerda y reflexiona sobre lo que este accidente ha influido en su carrera profesional: "Tuve que ir tranquilizando mi inquietud de todo y empecé a conectar con la música muy pronto, por lo que por ese traumático accidente seguramente hoy estemos aquí".

Durante su recuperación, el artista coincidió con un estupendo celador que miró el lado positivo de todo lo que le había pasado al cantante: "Piensa de todas las cosas que puedes perder que tengas dos, ¿cuál es la menos importante? El ojo. Tu vida va a ser exactamente igual que era antes de ayer. Te va a costar un mes de adaptación", recordaba con cariño las sabias palabras del celador que tanto le ayudó.

A pesar de haber investigado sobre alguna manera de arreglar o mejorar este problema y conseguir recuperar su visión gracias a los grandes avances de las nuevas tecnologías, finalmente ha decidido quedarse como está: "Me parecería una locura, demasiada información", terminaba diciendo en el podcast.

