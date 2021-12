Laura Matamoros enseña lo que ha metido en la maleta para el hospital

El reloj de la hija de Kiko Matamoros se encuentra en la cuenta atrás a punto de traer al mundo a su segundo hijo, fruto de su relación con el empresario Benji Aparicio. Laura Matamoros ha ido enseñándonos estos meses todos los cambios que estaba sufriendo, tanto ella como todo su entorno, y los preparativos que iba concluyendo antes de la llegada del bebé.

La influencer ha compartido con su comunidad de seguidores las cosas buenas, y no tan buenas, de estar embarazada. Desde los problemas para dormir, el agotamiento y cansancio casi crónico, la retención de líquidos y los nervios que producen llevar a otra personita en su interior, como las cosas que le hacen levantarse cada mañana resplandeciente.

Más de una vez hemos podido ver cómo ella misma presume de su tripita y como comparte fotos tiernas de su evolución y crecimiento, algo de lo que muy pronto tendrá que despedirse porque habrá transformado la barriga de embarazada por un pequeño y rosita Benji junior en los brazos, un cambio con el que seguramente se sienta muy feliz.

Laura está viviendo un momento muy bonito y su pareja, Benji Aparicio, también está disfrutando de él. El madrileño se encuentra inmerso en un proyecto que lleva el nombre de su primer hijo, Mati, al que ha dedicado su nuevo local. Este mes el restaurante abrió sus puertas con unas características muy interesantes, como la carta "a cualquier hora" o el horario de "abierto todo el día".

A todas las novedades que está viviendo la pareja hay que añadirles que también están de estreno. La semana pasada, a través de Instagram, Laura enseñaba los nuevos muebles que conformaran la habitación del bebé. En blanco y detalles infantiles, desde la sencillez y el minimalismo el cuarto iba cogiendo forma.

La nueva cuna de Laura Matamoros | Instagram de Laura Matamoros

Lo primero que pudimos ver fue la cuna y el cambiador, ambos a conjunto en madera, sobre una alfombra y junto a cajas. La influencer confirmó que todavía quedaban muchas cosas por terminar y que cuando tuviera todo terminado enseñaría el resultado. Aprovechando que estaba preparando todo para la llegada de su segundo hijo, Laura confesó que no había hecho todavía la maleta para el hospital, dejando a todos perplejos, ya que su salida de cuentas se aproxima peligrosamente.

La maleta para el hospital de Laura Matamoros | Instagram Laura Matamoros

"Me río por no llorar, porque por fin tengo la maleta hecha", proclamaba entre risas la madrileña en sus historias de Instagram. "En realidad soy un auténtico desastre. He tenido que llamar a todas mis amigas para que me refrescaran qué debo meter", continuaba. Como es normal con los nervios se olvidan las cosas, pero lo que no ha podido quitarse de su cabeza han sido los momentos en los que vistió a su primogénito con las mismas prendas que ahora lleva para Benji Junior.

La maleta del bebé de Laura Matamoros | Instagram Laura Matamoros

Una Laura emocionada a la que le brillaban los ojos mientras enseñaba a sus seguidores lo que metía en la bolsa del hospital. Pañales, productos de aseo, una mantita, manoplas, gorritos… son solo algunos de los componentes de maleta, aunque los que predominan son los bodies. "He metido diferentes bodies de diferentes tamaños por si acaso. No sé cómo va a ser el tamaño del bebé", explicaba en su vídeo.

Una duda que muy pronto se resolverá cuando pueda sostener al recién nacido. Quedando muy pocos días ya para dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia, las tareas de la lista de preparativos de Laura empiezan a estar tachadas, lo que anuncia que el bebé está al caer.

