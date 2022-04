Laura Matamoros confirma su crisis con Benji Aparicio: "Hay muchas subidas y muchas bajadas"

Hace semanas conocíamos los rumores que apuntaban que Laura Matamoros y Benji Aparicio estaban viviendo de nuevo una crisis. Según informaba en exclusiva la revista Semana, la pareja llevaría varias semanas haciendo vida completamente por separado. Incluso aseguraba que habían pasado las vacaciones de Semana Santa cada uno por su cuenta…

Y aunque recordemos que esta no es la primera crisis importante que sufre la pareja, ya que incluso estaban separados cuando conocieron que iban a ser padres por segunda vez. Motivo por el que decidieron darse de nuevo una oportunidad. Pero las cosas no están yendo por donde quieren. Y es que de nuevo, ¡están en crisis!

Laura Matamoros ha reaparecido públicamente en el 25 aniversario de 'Arkofluido alcachofa' de Arkopharma y se ha enfrentado a las preguntas de la prensa acerca de su posible separación.

A su lado, la mejor acompañante posible, su tía Mar Flores con quien hasta ahora nunca había protagonizado un evento publicitario y con quien ha presumido de complicidad, además de rivalizar en belleza. Radiante con un total look blanco con pantalón fluido y top de manga larga con plumas, Laura nos ha atendido con la sinceridad que la caracteriza e, intentando quitar dramatismo al asunto, ha confirmado su crisis con Benji, dejando claro que aunque no están en su mejor momento sí continúan viviendo juntos.

Laura Matamoros y Mar Flores | Gtres

Un evento que ha sido un momento histórico, como ella misma ha reconocido: "Totalmente histórico. La verdad es que me hace mucha ilusión, siempre ha sido un referente para mí, siempre he expresado mis ganas de hacer algo con ella. Es mi tía, es la hermana de mi madre y aquí estamos fenomenal".

¿Es el fin de su relación?

Sobre su relación, y cómo está la situación con Benji, Laura ha confesado que no están pasando por su mejor momento: "A ver, una relación de tantos años, de casi siete años, hay muchas subidas y muchas bajadas. Ya hemos pasado por muchos momentos y estamos en un momento en el que estamos viendo".

Pero parece que de momento siguen conviviendo juntos: "No, no, pero estamos viendo. Cada uno tiene su trabajo, sus circunstancias, yo tengo el mío y no paro, y es lo que hay".

La influencer también ha hablado sobre sus hijos y ha revelado que el pequeño es mucho más bueno que su hijo mayor: "Pues están para comérselos, la verdad. Se lleva Mati fenomenal con el bebé que es lo importante porque el bebé es todavía muy bebé, tiene cuatro meses, y muy bien. Estoy feliz. Se parecen muchísimo, aunque en el carácter no. Mati era mucho más nervioso, este duerme".

