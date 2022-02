Laura Escanes cuenta cómo está siendo su recuperación tras pasar por quirófano: "Insoportable"

Laura Escanes ha decidido compartir con todos sus seguidores un tema del que no se atreve a hablar mucha gente. De hecho, al principio ella también tenía sus dudas a la hora de anunciarlo: "Es una intervención rápida, no tiene nada de grave, tampoco me voy a poner a contar detalles por aquí, pero todo está bien".

Sin embargo, finalmente decidió contar sin tapujos el motivo de su paso por quirófano. Lo hizo a través de sus historias de Instagram: "Me operan de hemorroides. Me salieron en el parto con Roma e hicieron trombo, nunca se curaron del todo y la única manera es mediante cirugía".

"No es nada glamuroso pero es muy típico en el postparto y se habla poquito, supongo que por vergüenza" concluyó la influencer.

Así fue la intervención

Pues el día de la operación llegó y Laura Escanes ha actualizado su estado de salud. Con una foto tumbada en la camilla del hospital, lo primero que hizo fue tranquilizar a sus seguidores afirmando que estaba "todo genial".

Luego admitió que no había avisado de que la operación sería ese mismo día porque "me estaba mentalizando". Sin embargo, dijo que había sido una "operación sencilla y ha ido todo perfecto. De momento con la anestesia y los calmantes no noto nada, veremos luego en casa".

Laura Escanes | Instagram

También lanzó un mensaje para aquellas mamás que están pasando por lo mismo: "A todas las mamis que me escribís diciendo que estáis en una situación parecida, id a un especialista, no lo dejéis pasar aunque de pereza".

Se recupera poco a poco

Aunque la operación ha ido maravillosamente y Laura Escanes ya ha pasado su primera noche en casa, lo cierto es que someterse a una operación nunca es agradable.

La recuperación está siendo un poco dolorosa para ella. "Primera noche en casa: Horrible, insoportable, dolorosísimo". Pero al menos, se encuentra en buen estado y puede descansar en su cama.

