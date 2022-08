India Martínez enseña sus estrías para servir de ejemplo: "A veces me he sentido acomplejada"

Desde hace tiempo son muchas las famosas que están utilizando sus redes para intentar normalizar los cuerpos reales. Unas instantáneas con las que demuestran una gran valentía, desechando todo tipo de complejos, y mostrando sus imperfecciones para así servir de ejemplo para sus followers.

Si hace días era Vicky Martín Berrocal la que, después de una gran transformación física después de meses cuidándose a base de ejercicio y una dieta sana, posaba en bañador en un vídeo con el que defendía todo tipo de cuerpos, ahora ha sido India Martínez la que ha querido lanzar un grito para que nos aceptemos nuestro cuerpo tal y como es.

La cantante ha revolucionado en muchas ocasiones las redes sociales publicando unos espectaculares posados en bikini, unos posados donde en ocasiones la han acompañado sus hermanas presumiendo de tipazos. Unas imágenes donde algunos las han llegado a comparar con las mismísimas hermanas Kardashians.

Pero en esta ocasión, ha ido más allá, y además de presumir de cuerpazo, ha aprovechado su posado para lanzar una importante reivindicación.

Su aplaudido posado

La artista ha posado en bikini mostrando sus estrías, y aunque ha asegurado que en ocasiones la han llegado a acomplejar, ahora las considera una parte más que forma parte de ella.

"Sois más de playa o piscina? (Por cierto, deciros que a veces me he sentido acomplejada con las estrías de mi cuerpo, pero me he dado cuenta que son parte de nuestra belleza, desarrollo y vivencias, que son marquitas de guerra que nos hacen más reales y auténticos. Así que si hay alguien ahora mismo por ahí que se sienta acomplejad@ por ello que las luzca sin miedo", escribe junto a esta impresionante galería de imágenes.

Un post que ha sido muy aplaudido entre sus seguidores y donde anima a todos a deshacerse de esos complejos que nos limitan y nos hacen daño.

