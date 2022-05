Kiko Rivera sufre un nuevo golpe tras enfrentarse a su hermano Fran

Kiko Rivera está pasando por un mal momento, al hijo de Isabel Pantoja se le acumulan los problemas…

Después de la dura etapa que ha vivido tras enfrentarse a su madre por la herencia de su padre Paquirri, ahora Kiko vuelve a vivir un tenso momento contra sus hermanos, ahora son Isa Pantoja, Cayetano y Francisco Rivera, quienes podrían darle definitivamente la espalda.

Mientras Isa Pi ha confesado a sus íntimos que no piensa perdonar nunca a su hermano, que, no olvidemos, contó vía exclusiva que le había pegado cuando la pilló intentando cortarse las venas en Cantora, y que está segura de que Kiko solo quiere retomar la relación con ella de cara a mejorar su maltrecha imagen pública, Fran y Cayetano están "espantados" por los comentarios que el Dj ha hecho sobre su madre Carmina Ordóñez.

Fran y Cayetano han tenido que escuchar cómo su hermano atacaba a su madre para justificar su enfado con Francisco por haber dicho, hablando de Isabel Pantoja, que "a las personas malas le pasan cosas malas y ella se merece todo lo malo que le pasa". "Si nos ponemos a hablar de madres... Aquí ninguno se queda corto, que tu madre tampoco ha sido un ejemplo para nada y eso lo sabe todo el mundo" soltaba Kiko durante su última entrevista en televisión.

Un desafortunado comentario que ha dolido mucho a Fran Rivera, que siempre se ha llevado bien con el Dj, que tiene claro que no piensan contestar a su hermano para no alimentar más una guerra que no conduce a ninguna parte.

Los tres hermanos Fran, Cayetano y Kiko Rivera | Gtres

Obligado a aplazar un concierto

Pero ahí no acaba la cosa, Kiko acaba de sufrir otro golpe inesperado, ya que como él mismo ha anunciado a través de sus redes sociales, se ha visto obligado a aplazar el concierto que iba a ofrecer el próximo 21 de mayo en Madrid.

¿El motivo? Según cuenta en su Instagram, unas pruebas médicas previas a un paso por quirófano, del que no ha contado nada, a las que el hijo de Isabel Pantoja tiene que someterse justo ese día, por lo que le resulta imposible desplazarse a la capital para cumplir con sus compromisos profesionales. "Lo siento, pero la salud es lo más importante", ha señalado visiblemente afectado por este imprevisto que le obliga a cancelar su próximo concierto.

