Kiko Matamoros desmiente que Diego tenga una relación con Mery Turiel

A principios del mes de noviembre salía la luz que Diego Matamoros había empezado una relación con la influencer Mery Turiel. Según el programa presentado por María Patiño, Diego Matamoros y Mery Turiel ya habrían coincidido más de una vez y habrían intercambiado varias citas, saliendo a cenar con amigos, de fiesta o de concierto.

Poco después era su ex novia, Carla Barber, pronunciaba unas breves palabras al respecto. Los reporteros le preguntaron sobre la nueva relación de Diego Matamoros y Barber respondía con un "buenas noches, chicos" e inmediatamente se subía al taxi. Los paparazzi hicieron hincapié y le preguntaron que si se alegraba por su felicidad y ella confesaba que "yo me alegraré por su felicidad siempre".

Esta misma semana, otra de las personas de su entorno que hablaba al respecto era su ex mujer, Estela Grande, que al igual que Carla Barber, le deseaba que fuera feliz en su nueva relación. Tanto Carla Barber como Estela Grande han rehecho sus vidas tras sus respectivas rupturas con Diego Matamoros, la primera con un desconocido hombre, y la segunda con un futbolista.

Sin embargo, parece que la información de que Diego Matamoros y Mery Turiel hayan comenzado una relación no es cierta ya que su padre, Kiko Matamoros, ha desmentido la noticia. "A mí no me consta y luego pues me parece una chica normal", confesaba Kiko Matamoros. Además, cuando le han preguntado si le gustaría que fueran pareja, él ha respondido que le "da igual, yo quiero lo mejor para ellos y que tengan una vida cómoda".

Sobre la relación de su hijo con Estela Grande, Kiko Matamoros ha confesado que "Estela no me gustaba cuando vi lo que era, no quería eso para mi hijo, no quiero gente que haga sufrir a mi gente. No tengo nada contra ella, simplemente que no le interesaba estar con esa señora".

