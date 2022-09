Justin Bieber cancela de nuevo su gira mundial por sus problemas de salud

Más información Hailey Bieber señala la píldora anticonceptiva como posible causante de su ictus

Este pasado mes de junio Justin Bieber sorprendía al anunciar que debía interrumpir su gira mundial 'Justice World Tour' por un problema de salud.

Fue a través de sus Instagram Stories desde donde el cantante, afectado, "con el corazón roto" y sin dar crédito de ello, comunicaba que su enfermedad estaba "empeorando".

El intérprete de 'Baby' generó una gran conmoción y preocupación entre toda su comunidad de fans, especialmente por el hecho de desconocer cuál era el contratiempo de salud que le había obligado a aplazar sus proyectos.

Una incógnita sin resolver de la que días más tarde al fin nos hacíamos eco después de que el propio artista publicara un vídeo en sus redes donde desvelaba el problema que le había dejado paralizado el lado derecho de su rostro.

"Tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt, y es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis", comenzaba explicando.

Una grabación donde vimos cómo la estrella no podía parpadear con uno de sus ojos, así como tan solo podía sonreír ligeramente con un lado de la boca.

Motivo por el que se vio obligado a tomarse un tiempo para "descansar y relajarme y volver a estar al 100% para poder hacer lo que he nacido para hacer".

Justin Bieber cancela nuevamente su gira mundial

Después de ofrecer seis conciertos en Europa y de actuar este mismo lunes en el reconocido festival brasileño Rock in Río, el cantante ha informado este martes que no podrá seguir con este tour mundial, que estaba previsto que continuara por algunos de los mayores recintos musicales de Sudamérica, Asia, Australia y Europa.

Hasta el momento, se desconoce si estos 70 conciertos originalmente planificados de aquí a marzo serán pospuestos para otra fecha, si quedarán cancelados para siempre o si las personas que adquirieron las entradas recibirán una devolución inmediata del importe abonado.

"Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar. (...) Me siento muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de justicia al mundo (...) ¡Los amo a todos con pasión!", ha concluido el autor de 'Never Say Never'.

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?

El síndrome de Ramsay Hunt es una afección rara, causada por un virus, que infecta un nervio cercano al oído y provoca irritación y parálisis de parte del rostro. Su tratamiento debe realizarse de manera urgente para evitar mayores complicaciones.

