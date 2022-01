Julia Otero confiesa lo primero que se le pasó por la cabeza cuando descubrió que tenía cáncer

La locutora radiofónica Julia Otero anunció su retirada temporal de la radio hace un año, tras haberle diagnosticado un cáncer de colon, el pasado mes de febrero de 2021. Hace apenas unos días, y tras haber dado la buena noticia de haber superado la enfermedad, Otero reaparecía en redes sociales para informar a sus seguidores su regreso: "Mañana vuelvo al cole. Tengo el plumier a punto e inquietud de primer día. A las 15h nos oímos en 'Julia en la Onda'".

Días más tarde la hemos podido ver feliz y preciosa como invitada en el programa 'El Hormiguero', donde aprovechó para abrirse en canal y contar cómo vivió ese momento inesperado en el que le anunciaron que tenía cáncer, cuando ella simplemente había acudido al médico para hacerse una revisión rutinaria: "Cuando te despiertas de la anestesia de la colonoscopia empiezas a ver que hay caras raras. Es un shock traumático de tal magnitud que es muy difícil contarlo".

La periodista explicaba que la mala noticia se la dio un amigo de la familia, y que tembló al escuchar la palabra cáncer. En ese instante lo que pensó fue: "Dicen 'te pasa toda la vida por delante', sí, pero no te pasa la vida pasada. Te pasa la vida futura que tú has soñado que aún te queda. No es el pasado lo que vuelve, es la melancolía del futuro para el que tal vez no estés presente".

Nada más recibir la noticia, Otero solo pudo pensar en sus hijos, en los nietos que puede que no llegues a conocer, y en la vida que tanto tiempo llevabas planeando para el futuro y quizás no llegues a disfrutar.

Aunque también dedicó unos de sus primeros pensamientos a todos sus oyentes: "Alguien que hace un programa diario en radio o televisión no puede escoger no decirlo, tienes que hacerlo. Porque cómo vas a faltar un año de antena sin decir nada. Por otra parte, porque también creo que comunicar que uno tiene una enfermedad que tienen 300.000 compatriotas cada año pues está muy bien. Soy uno más de ellos".

A pesar de que ella ya había hablado del cáncer en la radio, enfrentarse esa situación era complicado: "Hablar de que tú tienes cáncer, cuando pones el sujeto y el verbo en primera persona las cosas cambian. Hay que ponerle nombre y apellidos".

En todo momento, Julia ha sido muy sincera y ha hablado de sus sentimientos: "Tenía miedo", y de hecho, ha confesado que aún lo tiene. Le da pánico que aún quede alguna "célula egoísta" fluyendo a través de su torrente sanguíneo para producirle de nuevo una metástasis en otra zona del cuerpo.

La locutora actualmente está feliz, su familia no se ha alejado de ella en ningún momento y se ha sentido muy arropada por sus amigos y compañeros de profesión, entre los cuales se encontraba el presentador del programa Pablo Motos.

