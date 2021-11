Julia Otero habla de las secuelas que le ha dejado el cáncer

En tres días se cumplirá un mes desde que Julia Otero anunciaba la noticia más esperada: había superado el cáncer de colon que le diagnosticaron a principios de año.

''Viva y guerrera'', la periodista comunicaba que ya no quedaba ni una de esas células ''egoístas'' que le hicieron despedirse temporalmente de su programa 'Julia en la Onda', al que, tal y como dejó constancia en la aplaudida publicación, regresará dentro de poco.

Ahora, semanas después de demostrar una vez más la mujer fuerte y luchadora que es, la comunicadora ha concedido una entrevista a una conocida emisora de radio autonómica donde, entre otras cosas, ha desvelado las consecuencias que ha tenido el tratamiento al que se ha sometido para combatir la enfermedad.

En cuanto a su estado de salud actual, mostrándose feliz por haberlo superado, Julia también hacía gala de su prudencia: ''He superado el cáncer, aunque todos sabemos que el cáncer es una espada de Damocles que dura cinco años como mínimo. Por lo tanto, soy siempre muy prudente, pero a estas alturas no tengo ni una sola célula cancerígena''.

Durante la conversación, Otero ha querido revelar las secuelas que le ha dejado el cáncer: ''Tengo una neuropatía periférica en las manos y en los pies, que hace que prácticamente no tenga sensibilidad. Es decir, que id con cuidado conmigo porque no tengo tacto. En vez de cinco sentidos, me quedan cuatro en estos momentos''.

Pese a que no todavía no sabe con exactitud la fecha en la que volverá a sentarse frente a los micrófonos, la gallega espera retomar su rutina profesional próximamente: "Hay cosas muy molestas, pero estoy bien, estoy viva y estoy con ganas. Espero que antes de Navidad pueda sacar la cabeza y que a partir de enero ya pueda volver a mi vida normal".

Un año protagonizado por un duro duelo que ''te cambia por dentro'' y que le ha hecho cambiar su visión sobre determinados aspectos: ''Cosas en las que ni me había fijado, ahora son importantes para mí y cosas que me interesaban muchísimo hace un año ahora me interesan menos''.

Seguro que te interesa...

Julia Otero hace así frente al verano mientras continua su lucha contra el cáncer