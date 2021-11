Julia Janeiro denuncia ante las autoridades a su expareja, Brayan Mejía

Julia Janeiro no está pasando por un buen momento. Hace unos días, acudió al Hospital Universitario de Getafe de urgencias junto a su actual novio, Álex Balboa, tras una fuerte pelea con su expareja, Brayan Mejía.

Pasaron la mayor parte del día en el hospital, posiblemente para interponer el parte de lesiones, tal y como revelaron en el programa presentado por María Patiño. Ahora, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha decidido dar un paso más y demandar a su exnovio ante las autoridades.

Julia Janeiro tiene miedo y se siente perseguida tras los últimos encontronazos, tal y como afirmó el periodista Kike Calleja: "Juls califica esa relación como un infierno durante y después". También afirma que Julia Janeiro ha recibido amenazas de parte de Brayan Mejía, como por ejemplo "le dice que va a ir a la televisión a contar cosas de su familia".

Más detalles sobre la pelea

"Brayan increpa a Álex y Julia se mete por medio, cae al suelo y se hace daño", según sigue contando este periodista. "Le dolía mucho el hombro y el costado, además tenía un golpe en la cabeza".

Parece ser que Brayan Mejía no consigue superar que la relación que tuvo con Julia Janeiro ya se ha terminado, y ahora la toma con la actual pareja de la joven. No sabemos si finalmente Brayan llevará a cabo las amenazas y aparecerá para contar todas las intimidades de la familia en televisión. Suponemos que si la justicia sigue su curso, la denuncia que interpuso Julia Janeiro le hará replantearse esa posibilidad.

Un apoyo inesperado

Alguien que salió a la defensa de Julia Janeiro dejando a todos los presentes sorprendidos fue la exmujer de Jesulín de Ubrique, Belén Esteban. "Yo no puedo decir nada de esta niña, no sé lo que pasará en un futuro. Tengo y he tenido problemas con Jesús y María José, los problemas son nuestros. No voy a hablar de Julia, en este caso tengo que entender a esos padres preocupados por esa niña. Cuando tu hijo tiene 18 años, y todos hemos tenido esa edad y no te das cuenta de nada…Yo entiendo a esos padres"

