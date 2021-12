Jessie J, tras su aborto, asegura que nadie tiene que disculparse por ''estar embarazada'' o ''tener un bebé sano''

Hace tan solo unas semanas que Jessie J comunicaba la peor de las noticias: había sufrido un aborto espontáneo que, completamente abatida, anunció a través de un desgarrador post que posteriormente decidía borrar.

''Puede que me arrepienta de haber publicado esto, o quizás no, de hecho, no lo sé'', podía leerse en la eliminada publicación. Una noticia que sorprendía enormemente pues eran pocos los que eran conocedores de su estado de gestación y que conmocionó a todos sus seguidores.

Un durísimo varapalo del que recientemente era la propia protagonista la que decidía pronunciarse de nuevo compartiendo un vídeo junto al que quiso sincerarse sobre sus sentimientos tras haber 'digerido' lo ocurrido.

Ahora, días más tarde del nuevo post, han sido sus Stories de Instagram los que han protagonizado un texto de lo más sincero en el que la artista ha querido recalcar que nadie tiene que pedir perdón por ''estar embarazada'' o tener ''bebés sanos''.

''A los extraños con los que he conversado esta semana que se han disculpado por estar embarazada o han dicho 'Me siento tan mal por tener un bebé sano', amigos, familiares incluso que están embarazadas o con bebés pequeños que han dicho cosas similares'', comenzaba explicando la estrella de 33 años.

''Mi dolor no quita y repito no quita y nunca quitará de tu alegría y tu camino. No hay una parte de mí que esté celosa o amargada de que estés teniendo un embarazo saludable o tengas un hermoso bebé'', continuaba y añadía: ''En todo caso, es todo lo contrario. Cada mujer embarazada que veo o pareja con un recién nacido, tengo la más intensa empatía y un sentimiento abrumador de felicidad porque en este momento su viaje es saludable y feliz''.

Jessie J asegura que nadie tiene que pedir perdón por estar embarazada | Instagram

Para concluir su discurso más personal, Jessie quiso despedirse con una petición: ''No te sientas mal ni escondas tu alegría por mí. Por favor. Amo a mis amigos, amo a la gente, y si me conoces, sabes que amo a los bebés/niños. Celebre cada parte de su alegría y la creación de una nueva vida y compártala conmigo, no soy un amigo tan amargado y nunca lo seré''.

