Jennifer Lopez pide a Ben Affleck firmar una cláusula sexual antes de casarse

Jennifer Lopez y Ben Affleck han vuelto a encontrar el amor después de casi 20 años separados. Ahora, la pareja está comprometida y ya se encuentra planeando su gran boda de ensueño. Pero antes, han decidido firmar un acuerdo prematrimonial.

Ben Affleck y Jennifer Lopez han retomado su amor prácticamente por donde lo dejaron, ya que han tardado tan solo unos meses en comprometerse. Recientemente, también se compraron una lujosa mansión situada en la exclusiva zona de Bel Air, Los Ángeles, por la que han pagado 50 millones de dólares.

Acuerdo prenupcial de Jennifer Lopez

Pero como la mayoría de los matrimonios en la alta sociedad, JLo y el actor firmarán un acuerdo prenupcial para proteger sus correspondientes fortunas.

Sin embargo, parece que la artista ha impuesto una serie de cláusulas que van mucho más allá del dinero. Jennifer López ha impuesto una condición para casarse con Ben Affleck: Practicar sexo al menos cuatro días a la semana.

Ben Affleck y Jennifer López en Venecia | Gtres

La cantante pretende así mantener viva la llama de la pasión y rebajar el riesgo de infidelidad, tal y como comentaron en 'Espejo Público', programa presentado por Susana Griso, quien se escandalizó por completo ante la noticia.

Desde luego un acuerdo de lo más llamativo que ha provocado reacciones de todo tipo.

Así pidió Ben Affleck matrimonio a JLo

A través de su boletín de noticias 'On The JLo', la autora de 'On the floor' hacía pública la boda de la que ya contamos los días para que acontezca.

JLo también contó fue el momento en el que Ben Affleck hincó rodilla para pedirle la mano. "El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio'', ha desvelado en su newsletter.

''Me pilló totalmente desprevenida así que simplemente le miré a los ojos sonriendo y llorando a la vez, intentando procesar la idea de que después de 20 años esto esté pasando otra vez, estaba realmente sin palabras y me preguntó '¿eso es un sí?' Y yo dije 'SÍ, por supuesto que es un SÍ''', expresó emocionada.

