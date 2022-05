La ironía con la que Dani Martín habla de que ha cogido peso: ''Confirmo''

Dani Martín ha hecho uso de sus redes sociales para compartir una de las publicaciones más cómicas que ha inmortalizado en los últimos tiempos.

Bajo el revelador título de 'Confirmo', el cantante ha publicado su post número 126 para esclarecer las dudas que algunos usuarios llevan preguntándole desde hace un tiempo atrás.

Certificando ''dos obviedades'' frente a su 1 millón de seguidores, el artista, haciendo gala de su gran sentido del humor, ha venido a decir en primer lugar que sí ha cogido peso.

''Que sí, que sí, que lo he cogido, que he cogido peso. Es una pregunta que se me viene realizando y pues sí, lo he cogido'', ha expresado con un tono jocoso.

Pero tras la primera confirmación, el autor de 'Cero' ha querido ratificar el cambio de look al que se sometió hace poco más de una semana. Tal fue su sorprendente cambio de imagen que, al parecer, algunos de los internautas siguen sin dar crédito de su inesperada locura.

''Hay otra que es que me he teñido el pelo de rubio. '¿Te has teñido el pelo de rubio?' ¡Qué sí que me lo he teñido!'', ha comentado.

''Y nada pues era confirmarlo. Que he cogido lo que es peso en sí y que me he teñido el pelo de rubio. Y así ya pues ya cerraríamos lo que es esto'', ha dicho sarcásticamente ante las ''preguntas obvias''.

Además, ha querido aclarar que el hecho de que haya cogido unos cuantos kilos se debe a que ''estoy feliz de la vida, como hacía mucho tiempo que no lo estaba''.

Tanto es así que no ha querido acabar su cómico vídeo sin hacer una sabia y aplaudida reflexión: ''La curva de la felicidad es maravillosa, os la aconsejo a todos, la patata frita trabajadla, el arroz de los domingos con la familia, el vinito tinto, eso es la felicidad''.

Una grabación que ha inundado su tablón de comentarios de risas por parte numerosos rostros conocidos como Adrián Roma, Arturo González Campos, Ángel Martín, Dani Martínez o Aurora Carbonell que no han podido evitar rendirse a la indudable gracia del cantante.

