El intenso mensaje de Íñigo Onieva a Tamara Falcó tras reconciliarse: "Ha sido un antes y un después"

¡El amor está en el aire! Y en Laponia también. Si ya nos quedábamos sorprendidos con las declaraciones que ha dado Tamara Falcó para la revista Harper's Bazaar, la declaración de amor que Íñigo Onieva ha tenido hacia su amor por redes sociales nos ha dejado completamente prendidos. Está claro que esta segunda oportunidad que se han dado los dos tortolitos está más que justificada.

"El amor gana, y es lo que ha prevalecido y lo que nos ha traído hasta aquí tras estos meses tan duros", comenzaba diciendo Íñigo en su publicación por Instagram. A corazón abierto, el empresario ha colgado poco después que Tamara, un 'book' de fotografías en su viaje a Ivalo (Polo Norte).

El joven ha explicado que ha sido "el amor que sentimos el uno por el otro" lo que les ha vuelto a unir. Ha asegurado que estos meses separados les ha servido para retomar con más fuerza su relación y ser más fuertes: "Hemos salido de esta pesadilla absolutamente fortalecidos y llenos de felicidad para retomar nuestro proyecto de vida juntos".

Sincero, Íñigo explica que "lo vivido tras nuestra ruptura, ha sido probablemente el episodio más duro y desagradable de mi vida", pero "también ha sido una lección muy valiosa" y lo que saca como conclusión "es que lo que más quiero en el mundo eres tú y estoy completamente enamorado de ti".

Íñigo se deshace en halagos hablando de Tamara: "Eres un ángel que Dios ha puesto en mi camino, que saca lo mejor de mí y me hace querer ser mejor persona en lo personal, profesional y espiritual. Ha sido un aprendizaje donde me doy cuenta que no hay nada que se puede anteponer a ti. Mi absoluta prioridad eres tú, tu felicidad y nuestro proyecto conjunto de pareja y de familia".

Además, el empresario ha desvelado que su único objetivo "es hacerte feliz cada segundo de tu vida, o mejor dicho, cada 'nano segundo'!", haciendo un guiño a la famosa frase de la Marquesa cuando dio la cara tras romper sentimentalmente con él. "Lucharé por recompensar el sufrimiento que te he provocado con una vida llena de felicidad y amor. Te quiero mi amor", ha terminado pregonando.

No cabe duda de que los dos están saboreando un momento de lo más romántico después de esa reconciliación sentimental que vivieron el 31 de diciembre cuando Tamara le puso un mensaje diciéndole que le quería. A partir de entonces, los dos no han dudado ni un solo momento que su destino es estar juntos.