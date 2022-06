El incómodo momento de Rosa López cuando llega de hacer deporte

Rosa López está muy volcada en el deporte y gracias al esfuerzo y a la constancia ha conseguido un cambio físico espectacular. Hace unos días compartía una imagen en redes sociales posando con un bañador color fucsia y con el cual nos dejaba boquiabiertos. ¡No es para menos!

Rosa López posa en bañador y luce un espectacular cambio físico | Instagram

La extriunfita está muy centrada en los entrenamientos y está feliz con el resultado que está consiguiendo poco a poco, pero eso sí, nadie podrá decirle que no le ha costado gotas de sudor.

Desde que se comprometió con el deporte, ha compartido más de una publicación en Instagram donde la hemos visto haciendo ejercicios con distintas máquinas del gimnasio y ha aprovechado el momento para transmitir mensajes cargados de optimismo.

La cantante siempre es muy amable con los medios, pero lo cierto es que en su último encuentro se ha mostrado un poco molesta. "En la puerta de mi casa no me gusta hacer entrevistas", ha dicho tajante, afirmando que "si fuese en otro sitio atiende siempre". Lo que sí ha querido asegurar es que está muy feliz y que "no le puede pedir más a la vida"

Sobre la boda de Chenoa

Uno de los acontecimientos más esperados del año es la boda de su compañera Chenoa. La cantante lleva mucho tiempo esperando darse el 'sí, quiero' con su pareja, Miguel Sánchez Encinas, por culpa de la pandemia.

Un evento muy especial que, aunque en un principio quería celebrar por todo lo alto, lo cierto es que, tras haberse visto en la obligación de retrasarla por el covid, ahora quiere hacerlo algo más íntimo.

Un cambio que parece que ha dejado fuera a Rosa López y que, aunque no ha querido dar ninguna declaración, sí ha asegurado que todo está bien con ella y con el resto. "Si nosotros nos queremos muchísimo", ha afirmado.

