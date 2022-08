El hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes, se pronuncia sobre las especulaciones que apuntan a que ha recaído

Camilo Blanes vuelve a estar en el foco mediático. El hijo de Camilo Sesto se ha pronunciado ante los micrófonos de Europa Press para desmentir los rumores que hay sobre su posible recaída.

Todo ha comenzado cuando diferentes medios de comunicación han especulado hace unos días que el único hijo del artista podría haber retomado sus antiguas adicciones tras ser pillado de fiesta con amigos en la noche madrileña. No obstante, el propio Camilín ha negado que haya vuelto a sus malos hábitos y defiende que se puede salir sin necesidad de consumir ninguna sustancia.

En primer lugar, el hijo de Camilo Sesto ha asegurado que está "muy bien", y se muestra sorprendido cuando los micrófonos de Europa Press le preguntan por las últimas informaciones sobre una posible vuelta a las andadas: "¿Recaer de qué? ¿Tú no sales de fiesta? No he recaído". "Es completamente falso", apunta con contundencia.

Parece ser que Camilo Blanes tiene tan superadas sus antiguas adicciones que, incluso, ha dejado el tratamiento que comenzó para superar sus adicciones tras su ingreso hospitalario. Así lo revela él mismo, insistiendo en que tan recuperado está que no tiene por qué seguir acudiendo a terapia.

Además, el hijo del intérprete 'Vivir así es morir de amor' le ha contado al medio citado qué tal se encuentra de la caída en bicicleta que sufrió el pasado mes de noviembre y por la que estuvo 50 días ingresado en el hospital: "Completamente recuperado".

Su expareja y los nuevos proyectos profesionales

Respecto a su relación con su exnovia María, uno de sus principales apoyos en sus momentos más delicados, Camilín ha confesado a Europa Press que la relación es "intermitente" y están juntos "a veces": "Es muy buena amiga y cuando nos vemos nos vemos", explica.

Preparando nuevos proyectos sobre los que todavía no puede adelantar nada, el hijo de Camilo Sesto relata que le tiene "siempre" presente y que siempre que "puede" y "le dejan" acude a los homenajes que se hacen a su padre. Unas palabras que prefiere no explicar, aunque sí apunta que los preparativos para el museo en honor a su padre marchan "bien".

Por último, y aclarando otros rumores que le han rodeado recientemente, Camilo Blanes ha desmentido que sufriese un robo mientras estaba en su casa y que los ladrones se llevasen joyas ni ordenadores que habían pertenecido a su progenitor, asegurando que dicho episodio sucedió cuando él todavía vivía en México.

Desmintiendo esta información y la de su posible recaída, el hijo de Camilo Sesto ha hablado y se ha pronunciado con los micrófonos tan amable como de costumbre.

