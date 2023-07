Las fotos que demuestran que Vicky Martín Berrocal comparte ropa con su hija Alba Díaz: "Se la he quitado"

Las redes sociales de Vicky Martín Berrocal son todo un reflejo de su día a día. Un espacio donde la influencer inmortaliza un contenido de lo más variado y en el que, por supuesto, nunca falta la persona más importante de su vida.

Y es que, entre su perfil siempre hay cabida para Alba Díaz. Madre e hija guardan una "relación maravillosa" que, como confesó la diseñadora en la reciente fiesta que Ron Brugal organizó en Madrid, ahora es "inquebrantable".

Un evento donde explicó que cree que "hay veces que se le olvida que soy su madre" pero donde también reconoció que "me encanta ser su amiga". Algo que ahora han demostrado haciendo una cosa de lo más propia entre madres e hijas y amigas.

Y es que, Vicky ha compartido una serie de imágenes junto a las que revela que "es la primera vez que le quito un vestido a mi hija" dejando prueba de "fotitos de las dos" luciendo el mismo vestido denim de Bershka.

Vicky Martín Berrocal le quita un vestido a su hija Alba Díaz | Instagram (vickymartinberrocal)

"Siempre me quejo de que Alba entra en mi armario y me quita la ropa (madres sé que sabéis de lo que hablo, ¿verdad?) ¡¡Pues por primera vez se lo he quitado yo a ella!! A ver qué dice la muchachita", ha escrito a modo pie de foto. Un mensaje al que la joven influencer ha respondido reaccionando con un "aquí hay un empate, jeje".

Pero lejos de quedarse ahí, esta misma mañana Vicky hacía uso de sus Instagram Stories y, haciendo gala de su gran sentido del humor, revelaba que el vestido no es lo único que se ha apropiado de su hija: "También le quité el coche. Esto solo es una cuestión de empezar", ha comentado entre risas.