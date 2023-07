El vídeo de Vicky Martín Berrocal donde responde a una seguidora que se pregunta si es ella "sin ningún filtro"

A pesar de que su trabajo principal es la moda, Vicky Martín Berrocal cada vez tiene más presencia en las redes sociales y su perfil se está convirtiendo en un gran espacio en el que comparte con sus seguidores muchos de los momentos de su día. En la noche del miércoles, la diseñadora sacó esa faceta de influencer que está creando y subió un post en el que, mediante un vídeo, mostraba a los usuarios su rutina de noche al completo, tal y como les había prometido en alguna ocasión:

"Mi rutina de noche. Lleváis tiempo pidiéndome que grabara un vídeo con las cremas que utilizo para cuidarme la piel y yo que soy muy aplicada os lo he grabado. Recordad que lo más importante para tener una buena piel es la limpieza. Sé que a veces llegamos reventados y sin ganas de nada pero tenemos que hacerlo ¡sí o sí! No penséis que yo siempre llego con ganas, pero no me salto mi rutina de día ni de noche por nada del mundo. La constancia es lo único que funciona. Los productos los compro en @tachabeauty por si alguna está interesada. Feliz noche a todos", escribió.

Un post que muchos usuarios han agradecido porque tenían mucha curiosidad por la rutina de noche que seguía la diseñadora, y el cual se ha convertido en un intercambio de opiniones entre aquellos que recomendaban a Vicky el uso de ciertos productos o algunos 'tips' para aplicárselosy las respuestas de la diseñadora.

Aunque la madre de Alba Díaz también ha tenido que hacer frente a ciertos comentarios que se han vuelto recurrentes en sus publicaciones, y hacen referencia al uso de filtros o retoques que muchos le acusan de utilizar: "¿Eres tú sin ningún filtro? Buenos genes y buenos productos, y por supuesto constancia. No hay más secretos". Un mensaje al que la diseñadora también ha decidido responder: "Claro que sin filtros".

Vicky Martín Berrocal responde a la duda de una seguidora | Instagram

En la mayoría de publicaciones que comparte, Vicky tiene que hacer frente a aquellos comentarios que la acusan de utilizar filtros o retoques en sus publicaciones. Hace unas semanas, la diseñadora publicó una imagen en bikini en la playa que fue muy cuestionada por sus seguidores ya que consideraron que la había retocado antes de subirla, algo que ella misma desmintió mediante los comentarios.