Gisela no sabe si estará invitada a la boda de Chenoa: ¿ha pasado algo entre ellas?

El tenis español tiene un nuevo príncipe que ha relevado a Rafa Nadal en el palmarés del último certamen celebrado este fin de semana. El joven murciano, Carlos Alcaraz se ha hecho con el triunfo en el Torneo Conde de Godó de Barcelona frente a su amigo Pablo Carreño. Una nueva victoria que se suma a la lista de éxitos que está coleccionando con solo 18 años.

Carlos Alcaraz en el torneo de Conde de Godó | Instagram de Gisela

Este partido ha sido un evento marcado en el calendario de muchos que no han querido perderse ver en acción al nuevo prodigio del tenis que amenaza con quitarle el protagonismo al mallorquín. Pese a la derrota en Montecarlo, Alcaraz ha salido a la arena con un vendaje en la pierna izquierda que no le impidió llevarse el título de vencedor.

Entre los asistentes hemos podido ver a caras conocidas de distintos campos, siendo una de ellas la que fuera concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo', la cantante Gisela. La catalana comunicaba por redes sociales que iba a asistir este domingo al torneo, además de informar de cuales serían el resto de sus planes ante la atenta mirada de sus más de 165 mil seguidores.

Gisela dirigiéndose al Torneo Conde de Godó | Instagram de Gisela

"Nos hemos animado y nos venimos al Godó a ver la final, que a mí me encanta el tenis así que ya que tenía la oportunidad pues no me lo pierdo", ha pronunciado la artista en sus historias de Instagram, mostrándose ilusionada mientras se dirigía al oficialmente conocido como Barcelona Open Banc Sabadell celebrado en el recinto del Real Club de Tenis de Barcelona.

Un dato que pocos conocían de Gisela y que ha revelado esa pasión que tiene por la raqueta. La triunfita ha dejado claro lo bien que se le da cantar y el talento que tiene con su voz desde hace más de dos décadas, tras su paso por la Academia, una habilidad que se suma a la deportista que desconocíamos. Ha sido ella misma quien ha confesado que el tenis la ayuda a desconectar, afirmando que es una de sus "grandes aficiones, como montar a caballo. Cantar ya es otra cosa, mi profesión y mi vocación", ha puntualizado alegre la cantante.

Aprovechando el momento las cámaras han querido saber si había recibido noticias sobre el enlace de su compañera, y amiga, Chenoa, quien muy pronto pasará por el altar junto a Miguel Sánchez Encinas. Los invitados a la boda han sido un misterio desde que se anunció la intención de la autora de 'Cuando tú vas' de pronunciar el 'sí, quiero', entrando en duda si sus compañeros del concurso musical serían de los afortunados que presenciaran la unión de su matrimonio.

Gisela ha asegurado que desconoce todavía si estará invitada o no a falta de solo dos meses para el enlace, haciendo que salten las alarmas al existir la posibilidad de que su relación amistosa que han forjado en estos 20 años no vaya tan bien como pensamos. Pese a ello, la artista ha manifestado que tanto si está allí ese día, como si no lo está, espera que "sea muy especial para ella y tenga a su lado a las personas más especiales y a quien ella haya querido". Unas declaraciones que sorprenden, y es que es raro que Gisela no sepa nada con lo grandes amigas que son, o eran...

Como ocurre siempre en las bodas los planes y los preparativos se van acumulando generando muchos nervios a las novias por todas las cosas a las que deben enfrentarse. Elección del vestido, las flores, el lugar, el menú y, como no, los invitados. Esta labor en ocasiones conlleva más de un quebradero de cabeza por lo que Gisela ha querido defender en parte a su amiga.

"No te puedo decir si me ha invitado a mí o a mis compañeros porque creo que se va a esperar la cosa hasta el último momento", respondía ante el micrófono de Europa Press. "A mí también me gustaría que no me presionaran porque es un momento muy complicado, con muchas cosas a tener en cuenta, muchos nudos que atar y muchas cosas que organizar. Todo a su tiempo", ha seguido diciendo después de asegurar que tanto ella, como el resto de participantes de aquella edición de operación triunfo respetan "completamente los tiempos que ellos quieran poner".

Una Gisela sonriente y amable, como es de costumbre, que al igual que todos tendremos que esperar para saber cuál será la lista definitiva de invitados que serán testigos del día tan especial de Chenoa y Miguel que les convertirá finalmente, tras tener que posponer su unión, en marido y mujer.

