Georgina Rodríguez estremece hablando de la muerte de su hijo: "El momento más feliz se convirtió en el más triste"

Faltan pocos días para despedir un 2022 que, desgraciadamente, siempre quedará marcado en Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Un año que, de manera imborrable, permanecerá en su recuerdo por la trágica pérdida de uno de los mellizos que esperaban y que hizo que "el momento más feliz" se convirtiera "en el más triste", tal y como la modelo ha asegurado en una entrevista para ELLE.

"Nos acompañará de por vida", explica la hispano-argentina sobre la dolorosa situación que atravesaron, confesando que este 2022 "ha sido el más difícil de mi vida". Unas duras declaraciones que la modelo concedió antes de irse a Catar para estar junto al futbolista en el Mundial, coincidiendo con la desafortunada bronquiolitis de su hija pequeña, Bella Esmeralda, por la que tuvo que permanecer ingresada en el hospital.

Delicados momentos a los que se sumaron otras cuestiones relacionadas con su persona que circulaban por toda la crónica social: "Si hoy buscas mi nombre en Google resulta que estoy peleada con la familia de Cristiano, que tengo una hermana que me pide dinero y que ha pasado no sé qué con Rosalía...", lamentaba la influencer.

Sin embargo, Gio aseguró que su vida "es mucho más simple" que todo ello. Y es que, "no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie... pero lo peor es que toda esa información es mentira. Yo lo único que quiero es estar con mi niñita en el hospital", revelaba entonces durante la amplia charla.

La joven de 28 años confiesa que sus hijos "son lo más importante" que tiene y afirma que cada que paso que da "lo marcan ellos": "Soy una madre omnipresente en su evolución. A veces me llaman pesada, ¡pero es que no quiero perderme nada!", relata.

Pese a que reconoce que la fama le ha privado "de la libertad que con el anonimato tenía" también confirma que le ha regalado cosas que "nunca hubiera podido conseguir sin ella", todo "un sueño hecho realidad" en el que "mi familia y mis amigos son y han sido un gran apoyo en cada etapa de mi vida".