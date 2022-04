Froilán: ¿dónde está tras su llamativa ausencia en la foto familiar del Rey Juan Carlos en Abu Dabi?

Este lunes una foto familiar del Rey Juan Carlos con sus hijas Elena y Cristina y sus nietos Victoria de Marichalar, y Juan, Pablo Miguel e Irene Urdangarin, tras la visita que le hicieron en Abu Dabi se ha convertido en una de las imágenes más comentadas de los últimos tiempos.

Tras el archivo de las investigaciones abiertas por la Fiscalía del Supremo sobre el origen de su fortuna teniendo así libertad para regresar a España, el Emérito ha disfrutado de los que probablemente hayan sido los días más familiares que ha vivido en los últimos dos años, o eso que sepamos…

Un reencuentro familiar al que no acudieron ni su hijo, el rey Felipe VI con su mujer la reina Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofia. Una foto donde también se cuestionó una notable ausencia: la de su nieto mayor Froilán. ¿Dónde se encontraba el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar?

Pues lo cierto es que en casa encerrado no estaba, y aunque no podemos asegurar a ciencia cierta donde estaba, según Europa Press, el domingo estaba en Madrid. En actitud relajada y bromista, pillaron al hijo de la Infanta Elena disfrutando con amigos de la noche en una céntrica terraza. Con una gorra para intentar pasar desapercibido, Froilán no dudó en jugar a boxear con uno de sus amigos, demostrando una vez más el carácter campechano que ha heredado de su abuelo.

Tras el viaje a Abu Dabi, la infanta Elena y su hija, Victoria Federica a la tradicional corrida del Domingo de Resurección en La Mestranza, que congregó a numerosos rostros conocidos como Francisco Rivera y Lourdes Montes, Cayetano Martínez de Irujo, Carmen Tello y Curro Romero o Mari Ángeles Grajal entre otros. Lo que sorprendió es que la Infanta y su hija acudieron cada una por su cuenta. ¿Tuvieron suficiente con sus días juntas en Abu Dabi?

