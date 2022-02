Fran Rivera asegura que su hija Tana fue quien le ''sacó de la oscuridad'' en sus momentos más complicados

Fran Rivera puede decir que ha estado, y está, rodeado de grandes mujeres. El torero ha tenido subidas y bajadas en su vida teniendo siempre a su lado a una gran figura femenina que le ha ayudado a seguir adelante: su hija Cayetana.

Pese a los intentos de sus padres por mantenerla al margen, los focos y la esfera mediática siempre llega, y en muchas ocasiones, los hijos de los famosos acaban convirtiéndose en personajes públicos.

Eugenia Martínez de Irujo aseguraba ante los micrófonos de 'GTRES' su deseo de dejar a su hija lejos de "la rueda de los reportajes", haciendo así que su vida permanezca en la intimidad sin ser expuesta a los medios de comunicación, algo que se volvió complicado tras la confirmación del romance de la joven de 22 años con Manuel Vega, diez años mayor que ella.

Siguiendo con sus apariciones, la sevillana, Tana se ha sincerado en el programa presentado por Anne Igartiburu sobre algunos momentos de su infancia.

El diestro, emocionado, se ha pronunciado en el medio mencionado sobre aquella etapa de su vida, cuando la joven era solo una niña, asegurando que fue ella, quien "me sacó de la oscuridad'' en esos momentos tan complicados y confusos. "Momentos muy duros míos los he vivido junto a ella y me agarré a ella. Cuando me separé y se murió mi madre, quien me sacó de esa oscuridad fue Cayetana", ha confesado, haciendo también referencia a las similitudes de su hija con su difunta madre.

"Tiene muchas cosas", ha explicado Fran Rivera hablando de su hija. Esta ha ido creciendo y los genes han hecho lo que mejor saben hacer, conseguir que nos asemejemos a nuestros familiares en cosas que solo algunos perciben, ya que no son visibles para todas las miradas. "Da hasta miedo. Hace unas cosas con el pelo y el don de gentes que tiene... Los amigos de mi madre me lo dicen constantemente", declaraba el que fuera duque consorte de Montoro antes de su separación de la hija de la Duquesa de Alba.

La pareja contrajo matrimonio un año antes de que su hija naciera en 1998. Su relación empezó a tambalearse, extendiéndose los primeros rumores sobre una posible ruptura por una crisis matrimonial, algo que acabó confirmándose en 2002 cuando Tana solo tenía 3 años. Tras la noticia de la separación, Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera pidieron llevar su divorcio alejados de los focos para hacer más llevaderos aquellos momentos tan delicados.

Fueron tiempos tan complicados que se puso en tela de juicio el tema de la custodia de la niña, siendo Fran quien solicitaba tener el cuidado total de la menor, llegando a los tribunales y luchando en los juzgados para poder obtener una resolución favorable para ambos. Pese a la intensa batalla legal, se recompusieron, llegando a tener una relación cordial que se mantiene hasta hoy día, logrando así una vida más sencilla para Tana.

