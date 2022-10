La foto "sexy" de Cristina Pedroche con "bragas menstruales"

Cristina Pedroche nos tiene más que acostumbrados a sus fotos presumiendo de figura. Y es que, sus musculados brazos, su definida espalda y su tonificado abdomen forman parte del escaparate virtual donde muestra su afán por el deporte y el cuidado personal.

Sin embargo, la colaboradora de 'Zapeando' también ha dejado constancia en más de una ocasión que no tiene reparo a la hora de visibilizar la cara 'B' de su cuerpo. "Me veo y me siento tan mal que ni un filtro me iba a ayudar hoy", confesó hace poco más de un mes en una foto donde posaba "muy reglosa", en bikini y sin gota alguna de maquillaje.

Una transparencia que se suma a la naturalidad que también demuestra con las bromas que hace sobre sí misma, tal y como reflejó con el comentario que hizo sobre sus propios glúteos durante sus vacaciones en México.

Ahora, su espontaneidad se ha visto plasmada en una foto que reúne su increíble figura con su lado más humorístico. La presentadora ha acudido a su centro estético de confianza para disfrutar de una jornada de "mimitos" y, desde allí, ha hecho uso de sus Instagram Stories para compartir una imagen en topless "feeling sexy con bragas menstruales".

Cubriendo sus pechos con uno de sus brazos, Cristina ha posado frente al espejo luciendo las típicas braguitas de regla que se alejan de la bonita lencería íntima. Una aplaudida instantánea con la que arroja luz a un tema del que tan necesario es hablar sin tapujos y con naturalidad.

Y es que, así como nos regala una espectacular estampa en traje de baño, ¿por qué no hacerlo de igual manera "con bragas menstruales"?

Otros rostros conocidos que dan voz a la menstruación

El pasado mes de febrero vimos como Tania Llasera publicaba un vídeo en TikTok a través del que quiso normalizar el uso de los pañales "cuando las reglas son tsunamis".

A sus 42 años, la presentadora aparecía bailando en pañal "sin vergüenza ninguna" con el fin de hacer de portavoz ante tal importante causa.

