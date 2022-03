La foto con la que Lorena Gómez ha hecho saltar las alarmas de una posible boda con René Ramos

Lorena Gómez comenzaba su relación con René Ramos en el año 2019 tras ser pillados juntos paseando por las calles de la capital española. Meses más tarde, la pareja hacía pública su relación tras colgar en Instagram su primera foto juntos.

La pareja daba la bienvenida a su primogénito René Ramos Jr en mayo de 2020, comenzando así una nueva etapa de su vida. Sin embargo, ¿hay planes de boda?, es una de las preguntas que más se han hecho los seguidores de la pareja.

Hace apenas unos meses, la cantante ofrecía una entrevista a la revista '¡HOLA!', en la que aclaraba que por el momento los planes de boda no estaban en mente: "El tema de la boda no es una cosa que me preocupe en este momento. Creo que la mayor unión ya la tenemos, que es nuestro niño, y más unión que esa... imagínate. Así que si llega en algún momento perfecto y si no, no es algo que me quite el sueño", razón de más por la que, tras estas declaraciones, ha sorprendido tanto la publicación que ha hecho en redes.

Lorena subía a sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece en lo que resulta ser una tienda de vestidos de novias, ojeando los diseños del diseñador Jordi Dalmau. Junto a la instantánea, la artista escribía: "Uf, qué ganas!", junto a un emoticono de un corazón rojo.

¿Será esto una pista que ha dado Lorena para informar de esta manera tan original que se casa y que ya está en marcha con todos los preparativos de la boda? Por el momento, la cantante no ha hecho más movimientos con respecto a este tema y su chico no se ha pronunciado, de manera que por ahora todo son suposiciones.

Lorena Gómez mirando vestidos de novia | Historias de Instagram Lorena Gómez

Lorena Gómez asegura que la boda con René Ramos no le preocupa por este momento