Fabiola Martínez habla sobre la posibilidad de volver con Bertín Osborne

Fabiola Martínez ha reaparecido en la inauguración de la exposición de fotografía 'Leyendas', de Jean-Marie Perier, en Madrid. Más tranquila después de la reciente crisis que sufrió su hijo Kike, y por la que a punto estuvo de ser hospitalizado, la venezolana, con la amabilidad que tanto la caracteriza ha intentado zanjar de una vez por todas las especulaciones acerca de una posible segunda oportunidad con Bertín Osborne un año y medio después de su separación.

Unos rumores que surgieron con fuerza después de que el cantante confesase que, en el caso de sentarse a hablar con la que ha sido su mujer durante las dos últimas décadas, "tendría que ser Fabiola la que me diera a mí una segunda oportunidad". "No voy a venir yo ahora de machito chulito, aunque separados, estamos muy bien y cuando nos vemos lo disfrutamos el doble" apuntaba, sin cerrar la puerta a una hipotética reconciliación con la venezolana.

Declaraciones que Fabiola ha querido puntualizar, asegurando que Bertín respondió así "desde la perspectiva de caballero" y que no entra en los planes de ninguno de los dos retomar su relación. "Estamos bien así" confiesa, aunque tampoco es algo que descarte de pleno: "La puerta nunca estará cerrada, es el padre de mis hijos. Si no, nos hubiésemos divorciado". "Bueno unos se separaron y han vuelto (refiriéndose a Amelia Bono y Manuel Martos) nunca se sabe, pero en mi caso, estamos bien así los dos" apunta, dejando la puerta entreabierta a un futuro al lado del cantante.

¿Cómo se encuentra actualmente?

"Ahora estoy bien, disfrutando, recuperando amigos, haciendo planes y no estoy cerrada al amor pero tampoco estoy buscando" admite, confesando a los micrófonos de Gtres que ahora quiere ser "egoísta" y disfrutar de su soltería: "Me lo paso fenomenal conmigo misma y no quiero complicaciones. Bastante tengo con sacar tiempo para mí como para empezar a compartirlo con una persona".

