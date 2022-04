Eugenia Martínez de Irujo responde así cuando le preguntan si quiere ser ya abuela: "Una porra"

Hace unos meses conocíamos que Cayetana Rivera, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera, tenía novio. La hija de la duquesa de Montoro y el extorero ha comenzado una relación con Manuel Vega, un joven empresario de 32 años socio de uno de los conglomerados empresariales hosteleros más importantes de España.

Demostrando una vez más su faceta solidaria y su compromiso con la 'Fundación Querer', liderada por su amiga Pilar García de la Granja, Eugenia Martínez de Irujo ha aportado su granito de arena asistiendo este martes a la cena benéfica celebrada en el madrileño hotel Intercontinental con motivo de la tercera edición del 'Fundación Querer Hero Award 2022'.

Acompañada por Narcís Rebollo y con un elegante diseño de inspiración andaluza con volantes y un pequeño estampado de flores negras sobre fondo blanco, perfecto para la Feria de Abril que está a punto de celebrarse. Una fiesta de la que, confiesa, tiene "muchas ganas" y en la que, probablemente, volvamos a verla al igual que en Semana Santa presumiendo de complicidad con Francisco Rivera, para quien solo tiene buenas palabras: "Yo soy cero rencorosa, ya lo he dicho en varias ocasiones, lo importante es nuestra hija, nos llevamos súper bien y con Lourdes igual, es una monada". La Duquesa de Montoro demostró una vez más que "el buen rollo siempre da gusto".

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo | Gtres

Tan simpática y natural como siempre, Eugenia dedicó unos minutos a hablar con la prensa y habló del maravilloso momento que viven tanto ella como su hija Tana. La diseñadora prefiere no hablar de la relación que mantiene desde hace meses con Manuel Vega, aunque confiesa que su hija "está feliz" y ella, "muy contenta" con él podría convertirse en su yerno. ¿Cómo es Eugenia como suegra?: "Una monada", asegura entre risas, sin entrar en detalles sobre la pareja.

Cayetana Rivera y Manuel Vega | Gtres

Eso sí, de la posibilidad de ser abuela ni hablar: "Y una porra, que no, que no", y es que como reconoce, "no me apetece todavía". "Tiene que disfrutar de la vida, déjate. Cuanto más tarde todo eso mejor, eso es lo que le digo yo, cuanto más tarde".