El calificativo con el que la ex de Santiago Pedraz define a Esther Doña

El nombre de Silvia Córdoba saltó a los medios después de que la discreta exnovia de Santiago Pedraz decidiese romper su silencio a través de una exclusiva en una conocida revista para cargar contra el juez y Esther Doña por el modo en el que iniciaron su relación. Y es que según la madrileña, la viuda del Marqués de Griñón 'persiguió' con llamadas y mensajes a su entonces novio que, a pesar de negarle que hubiese otra y confesarle que ella era el amor de su vida, abandonó el domicilio al que se acababan de mudar de la noche a la mañana para empezar un mediático romance con la modelo, del que se enteró a través de la prensa.

Unas polémicas declaraciones a las que Esther y el juez Pedraz, enamoradísimos, han hecho oídos sordos y sobre las que Silvia se reitera, desvelando que su exnovio no le ha dicho nada por su exclusiva pero que, en el caso, no tendría problema en hablar con él porque no le tiene "ningún rencor" y cree que todo pasa por algo en la vida.

Dejando entrever con un "lo sabrán ellos" si la marquesa viuda de Griñón y el magistrado iniciaron su romance cuando Santiago y ella eran todavía pareja, Silvia prefiere no confesar si cree en el amor real de la pareja: "Si ellos dicen que están enamorados...". Sin embargo, no les ve teniendo un hijo aunque le parece "fenomenal" que estén planeando vivir juntos.

Silvia Córdoba y Santiago Pedraz | GTRES

Cuando le decimos que defina a Esther con una palabra, la ex del juez Pedraz duda y, asegurando que es "lista" y que "hay muchos calificativos", confiesa que "no sabría elegir uno".

Dudando mucho que Carlos Falcó dijese en su día que el magistrado le gustaría para su mujer cuando él ya no estuviese vivo, tal y como reveló Esther en una entrevista, Sylvia mantiene que "era un señor y dudo que él dijera semejante barbaridad y pidiese a su pareja que rompiese a una pareja a la que el tenía afecto".

"Me lo reservo para mí, lo saben ellos", ha respondido cuando le hemos preguntado si cree que Doña y el magistrado pudieron iniciar su relación cuando ambos estaban con sus respectivas parejas. "En mi presencia no hubo tonteo y desde luego que no sentí acoso hacia Santiago por parte de Esther", asegura.

