El entrenamiento de Vania Millán en su séptimo mes de embarazo: "Noto presión en las piernas y me están saliendo arañas vasculares"

El pasado mes de marzo, Vania Millán anunció a través de sus redes sociales que estaba embarazada, una noticia con la que su marido, Julián Bayón, y ella no podía estar más felices. Y es que se dieron el 'sí, quiero' en el verano de 2022, y la pareja comenzó a buscar su primer hijo, pero sufrieron distintas dificultades para conseguirlo.

Después de someterse a bastantes intentos de fecundación in vitro, Vania logró quedarse embarazada, una noticia que compartió con sus seguidores en su perfil de Instagram tras esperar un tiempo prudencial, ya que la pareja no quería comunicar la noticia y que luego las cosas no fuesen como debían.

Desde que anunció su embarazo, la que fuera Miss España 2002 ha continuado compartiendo en su perfil de Instagram esta bonita etapa que está viviendo, y de la que está aprendiendo muchas cosas. Hace unos meses, publicó un vídeo en el que revelaba el sexo del bebé que está esperando, y es que la modelo intuía que se trataría de una niña, y parece que su instinto no le ha fallado: "Mi niña! Y es que te veo y ya estoy esperando el momento de poder volver a verte otra vez... y sí... mi instinto no me falló... ibas a ser una niña, papá @dr.julianbayon y yo no podemos estar más felices. Gracias @mysalus por darme el mejor de los regalos, poder ver la carita de mi niña con vuestra ecografía 5D...".

Durante estos meses, Vania ha compartido con sus seguidores, entre otras cosas, los entrenamientos que realiza desde que está embarazada, y es que ella es consciente de que muchos de los ejercicios deben estar adaptados a sus condiciones actuales, pero que por el bienestar de su bebé y el suyo, tiene que activar también el cuerpo.

Actualmente, la modelo se encuentra de 7 meses y ha publicado un vídeo en el que realiza una rutina de ejercicios, algo con lo que tanto ella como su hija se activan mucho: "A mi chiquitina y a mi nos encanta darnos buena energía por las mañanas. Séptimo mes de embarazo. Moverme por las mañanas me ayuda a que no me duela el cuerpo y a no estar con los pies tan hinchados. La retención de líquidos ahora ya es mayor y más incómoda. Noto presión en las piernas y me están saliendo arañas vasculares... Me ayudo también con cremas para descongestionar... y como no al papá @dr.julianbayon le pido masajes. Cositas del embarazo", ha explicado.

A pesar de estas pequeñas molestias que le han aparecido durante estos últimos meses de gestación, Vania no puede estar más emocionada con el embarazo, y es que uno de sus grandes sueños era formar una familia y quedarse embarazada ha sido un proceso largo y complicado. Tras anunciar que estaba esperando su primer hijo, la modelo compartió en Instagram un vídeo en el que reflexionó sobre la fecundación in vitro y sobre el duro proceso que había vivido, pero el cual ha tenido una gran recompensa. Además, aprovechó para mandar ánimo a todas aquellas mujeres que se estuviesen sometiendo a un tratamiento así.