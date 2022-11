Elena Tablada aclara cómo está su relación con Javier Ungría tras ser visto con otra mujer

Hace unas semanas, Elena Tablada aseguraba que las vacaciones en Miami le habían servido para afrontar con ánimos renovados las imágenes de Javier Ungría junto a otra mujer: "Me gustaría que los tiempos hubiesen sido diferentes y no estar casados, pero bueno, la vida me lo ha puesto así y así es como hay que avanzar y afrontarla", confesó visiblemente afectada.

Ahora, los micrófonos de Europa Press han vuelto a hablar con Elena, que se refugia en sus amigas mientras hace frente a la separación con Javier, y se han encontrado con una mujer sonriente, que responde a las preguntas de la prensa y asegura que la situación entre ella y el padre de su hija pequeña, Camila, está "bien".

Cuando le comentaban que han visto en las redes sociales a su hija cocinando, ella responde "sí, la sacan mucho", pero nos asegura que le parece "bien". Todavía sigue siendo un misterio la relación que existe entre ellos, aunque ambos han confirmado públicamente que hay buena sintonía, pero lo cierto es que son muchos los rumores de que hay una distancia abismal y que las últimas imágenes de Javier han hecho mucho daño a la empresaria.

Tras seis años de amor y una hija en común, Elena anunciaba el pasado mes de agosto su separación de Javier a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales: "El amor y el respeto entre nosotros es profundo y latente, y creó un ser maravilloso por el cual estaremos unidos siempre. Confío en el plan que tiene Dios para mí, para mi familia y en que el tiempo nos haga valorar lo afortunados que somos". De esta manera, parece que el parón es más real que nunca y que, posiblemente, ya no haya marcha atrás.

Seguro que te interesa...

Elena Tablada muestra cómo tiene el escote tras el último tratamiento estético al que se ha sometido