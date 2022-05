Elena Furiase publica una foto con sus ''labios de embarazada, sin trampa"

Elena Furiase ya va tachando los días del calendario y cada vez le queda menos para conocer a su segundo hijo. Desde que anunció su embarazo el pasado enero, ha compartido varias instantáneas y hemos visto cómo ha ido creciendo su barriguita. Y ahora sí podemos gritarlo, ¡empieza la cuenta atrás!

Aunque es verdad que estamos acostumbrados a verla lucir increíbles vestidos en las alfombras rojas y posar en los photocalls tras pasar por 'chapa y pintura', lo cierto es que la hija de Lolita Flores también es igual de bonita sin tanto 'make up'.

Ahora, "embarazadísima" como ella dice, no ha dudado en compartir un selfie en el que ha sacado su lado más natural y ha renunciado a cualquier tipo de filtro. "Hoy he tenido que grabar una cosa aquí en mi paraíso 🏝, y cuando hay una buena luz que pocas cosas hacen faltan... y ahí estoy yo, embarazadísima ya, con mis manchas, mi pelo alborotado, mis labios también embarazados y un poco de 'rímel'... reconozco! 💄Sin trampa, sin tonterías, y yo me he visto muy mona! 🐵🥰 buenas noches!!", compartía.

Lo cierto es que está guapísima, y a la vista está como, apostar por la naturalidad, siempre compensa. No hay más que ver la multitud de halagos que ha recibido en los comentarios; empezando por su madre, Jesús Castro, Bibiana Fernández y hasta Ruth Lorenzo, entre otros.

Volcada en la maternidad

Si hay algo fundamental en nuestro día a día es saber compaginar el ámbito profesional con el personal, y sacar un hueco para los pequeños es una de las cosas más importantes y a la vez más enriquecedoras.

Elena lo tiene claro, y siempre que puede se escapa "aunque sea media hora antes para coger sitio y esperar en el coche o al sol torrándose" para ir a buscar a su pequeño a la puerta del cole, porque la emoción de su hijo merece la pena. Y es que como ella dice, "antes que nada es mamá".

