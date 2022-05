Elena Furiase confiesa el motivo por el que no desvela el sexo del bebé que espera

Elena Furiase está embarazada de su segundo hijo. La actriz espera otro bebé junto a su marido, Gonzalo Sierra. La famosa pareja, que ya son padres de un niño, se dieron el 'sí, quiero' el pasado 18 de octubre en una idílica ceremonia que tuvo lugar en la finca Dehesa de Montenmedio en Vejer de la Frontera, Cádiz, en la que estuvieron acompañados por sus familiares y amigos más cercanos. Para esta ocasión tan especial, la hija de Lolita Flores lució un espectacular vestido de novia en dos piezas obra del diseñador gallego Roberto Diz.

Ahora, contando las semanas que quedan para ver la carita de su nuevo bebe, la intérprete ha celebrado el día de la Madre acaparando todas las miradas en la alfombra roja de los IX Premios Platino. Y es que la actriz se convirtió en una de las mejor vestidas de la noche con un elegantísimo vestido blanco palabra de honor con aplicaciones en plata en el escote con el que presumió de su abultada tripita de embarazada.

Elena Furiase | Gtres

¿Sabe ya el sexo de su bebé?

Tan simpática como siempre, la hija de Lolita Flores nos ha contado cómo se encuentra y ha desvelado el motivo por el que, a pesar de que lo sabe hace tiempo, Gonzalo Sierra y ella prefieren mantener en secreto el sexo del que será su segundo hijo. Y es Elena prefiere mantenerse cauta hasta que tenga a su hijo en brazos.

"Sí, lo sé, pero no lo voy a decir, lo siento. No lo quiero decir, no por nada, no lo quiero decir porque hasta que no nazcan, a mí me cosa si se dice niño o niña, a mí me da mucho apuro", respondía a los micrófonos de Europa Press cuando le preguntaban por el sexo del bebé. Lo mismo que cuando le peguntaban si había celebrado el Día de la Madre por partida doble: "Partida doble, bueno, por ahora, a mí eso de hablar de este cuando todavía no está, me da un poquito de cosa...".

Además, reconocía que no iba a dar más pistas por lo que todo será una incógnita hasta el día que nazca.

