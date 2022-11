Elena Furiase habla del peso que ganó durante su último embarazo: "Cogí muchísimo"

Elena Furiase ha sido una de las invitadas a la fiesta que ron Brugal 1888 ha organizado en Madrid para presentar este ron gastronómico. Un evento donde varios chefs famosos, entre ellos el cocinero Dani García, han elaborado un menú donde el ron se ha convertido en el protagonista de la noche.

Allí, la actriz ha dedicado unos minutos a la prensa y se ha mostrado tan simpática y cercana como de costumbre.

La hija de Lolita Flores, que se convirtió en madre de su segundo hijo, una niña llamada Nala, el pasado 4 de julio, ha hablado sobre cómo se está recuperando de este segundo embarazo en el que, según cuenta, ganó mucho peso, pero tal y como explica, dando ejemplo al resto de madres que se puedan sentir identificadas con ella, lo más importante es sentirse bien con una misma: "Yo cogí muchísimo peso y es cierto que todavía no estoy en mi peso de antes porque los pantalones míos todavía me aprietan un poco pero no tengo ninguna prisa. Estoy tranquila, estoy bien, me siento bien. Estoy feliz y me da igual si tengo dos kilos más, cuatro kilos más o dos kilos menos. Lo importante es verse bien una misma y estar feliz".

Elena Furiase | Gtres

Elena también ha hablado sobre lo importante que es la alimentación durante la lactancia materna, algo en lo que ha estado completamente volcada durante estos últimos meses desde que se convirtió en madre por segunda vez: "Yo es verdad que puedo estar aquí porque ya no le doy tanto el pecho por lo tanto, puedo permitirme un poquito de ron Brugal pero sí que es cierto que cuando estás dando de mamar, lo primordial es la alimentación, eso está claro".

Lo que no ha querido desvelar es si tiene fecha próxima para bautizar a Nala: "Bueno, es que de eso no voy a hablar aquí. Aquí prefiero hablarte de gastronomía, de ron y de que yo estoy muy bien también, mis niños también".

