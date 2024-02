Eduardo Navarrete, sobre su crítica al look de Penélope Cruz en los Goya: "Ni que fuera yo Bin Laden"

El pasado fin de semana, Penélope Cruz fue una de las más aplaudidas durante la alfombra roja de los premios Goya. Para la ocasión, la actriz de Ferrari lució un vestido largo bordado con rosas y fresas firmado por Chanel, de la colección de Alta Costura Otoño-Invierno 2023/2024. Un estilismo que fue creado con 367 mil elementos bordados, en el que se invirtió un total de 1260 horas de trabajo y que no ha sido aplaudido por Eduardo Navarrete.

Penélope Cruz en los Premios Goya 2024 | Gtres

Así lo ha confesado él mismo en Zapeando, creando una polémica de la que se ha pronunciado poco después para los micrófonos de Europa Press. El diseñador ha reaparecido en el evento de Jorge de Extreme Collection y ha aclarado sus palabras: "Ella es divina, es guapísima, me cae fenomenal. Es que solo hay que verla, si es que es guapa por donde la mires, pero sí que es cierto que yo muchas veces la veo y digo: joder, con todo lo que hay de Chanel, hay cosas que me quedo como a mitad".

Lo que no se esperaba es que su opinión fuera a tener esta repercusión: "Es que yo me meto en cada jaleo… ¿pero, quién me manda a mí, por favor?". Para él, la firma le ofrece lo peor, teniendo estilismos mucho mejores: "A lo mejor es el gusto de ella o de su estilista. Yo creo que ella tendrá un estilista estupendo, maravilloso. Pero que es mi opinión, que mi opinión no vale de nada, ni que fuera yo Bin Laden, te quiero decir…".

Eduardo Navarrete en el evento de Xtremecollection | Gtres

Además, Eduardo Navarrete también ha opinado del look de Sara Sálamo, que decidió apostar por unas Converse para la red carpet: "Muy práctica, muy práctica y muy cómoda, 360 para salir corriendo". Pero el look de la actriz también fue muy criticado y fueron muchos los que apuntaron a que siempre escogía estilismos para que hablasen de ella: "A mí todas estas cosas me parecen fenomenal. Si realmente detrás de ponerte unas bambas y enseñar hay un momento que hablan de ti y lo has conseguido, me parece súper lícito y me parece lo más".