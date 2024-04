Dulceida responde a los comentarios homófobos sobre su embarazo: "¿Os molesta que un niño crezca feliz?"

La influencer Aida Domenech, más conocida como Dulceida, ha dado una firme respuesta a los comentarios homofóbicos y llenos de odio que ha recibido en las redes sociales tras anunciar su embarazo junto a su pareja, Alba Paul.

En un vídeo publicado recientemente, la influencer compartió su indignación ante estos mensajes y reafirmó su decisión de formar una familia homoparental, mientras defiende el amor y la diversidad por encima de todo. "Obviamente, me imaginaba recibir algún comentario así. Pero no me imaginaba el nivel. Son verdaderas perlitas", explica, mientras lee algunos comentarios y tuits que la critican y mencionan.

El video, publicado cinco días después de anunciar su embarazo, muestra a Dulceida exponiendo algunos de los mensajes ofensivos que ha recibido, incluyendo comentarios que cuestionan la idoneidad de una familia sin figura paterna y otros que denigran su orientación sexual. Con un tono firme, pero también lleno de amor y determinación, la influencer desafía estas opiniones intolerantes y defiende el derecho de su familia a ser feliz y amada. "Hoy os traigo un vídeo diferente, pero creo que muy necesario… Porque, después de dar la mejor noticia del mundo, he tenido que estar leyendo comentarios asquerosos, comentarios retrógrados, comentarios de energúmenos, que no saben que hay todo tipo de familias".

La homofobia en pleno siglo XXI

En sus palabras, Dulceida expresa su incredulidad ante la persistencia de la homofobia en pleno siglo XXI y su rechazo a los comentarios cargados de odio. A través de sus respuestas, deja claro que estas opiniones no son respetables y que es necesario combatirlas activamente en lugar de quedarse en silencio. "¡Es que me explota la cabeza! A todas estas personas, ¿qué más os da? ¿Os molesta el amor? ¿Os molesta que haya familias de todo tipo? ¿Os molesta que un niño crezca feliz? Es que… ¿Qué es esto de que deberían prohibir a gente como vosotras ¡Sin palabras! O sea, el asco que me produce leer mensajes como estos", asegura la influencer con total indignación. Además, hace hincapié en que un donante de semen no es un padre y defiende el derecho de ella y su pareja a formar una familia como deseen.

El mensaje de Dulceida no solo es una defensa de su propia familia, sino también un llamado a la tolerancia y al respeto hacia todas las formas de amor y de familia. Al final del video, la influencer concluye con la esperanza de que su amor y el amor que brindarán a su hijo sean suficientes para contrarrestar el odio que encuentran en línea. "Es que no hay que ser muy inteligente para ver que vamos a ser dos madres que le vamos a dar todo el amor del mundo a nuestro hijo o a nuestra hija. De verdad, me parece penoso que en pleno 2024 haya tanta gente así", asegura ella.

Además del video, Dulceida compartió un extenso texto en el que reflexiona sobre la misoginia y la lesbofobia presentes en la sociedad y reafirma su compromiso de no quedarse callada frente a la intolerancia.

Después de desahogarse, la influencer ha resaltado su decisión de ignorar, de ahora en adelante, todos los ataques, ya que considera que esta noticia merece ser celebrada y vivida con amor. "Después de todo esto, recojo mis cosas y regreso a mi espacio seguro, donde las cosas pueden no ser perfectas, pero al menos puedo ser auténtica y rodearme de amor".

Sus palabras ha sido recibidas con apoyo y cariño tanto por parte de sus compañeros y amigos influencers, como María Pombo o Violeta Mangriñán entre otros, como por sus seguidores, quienes han alabado su valentía y han expresado su solidaridad con su familia.