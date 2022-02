Diego Matamoros se sincera sobre la decisión que ha tomado para proteger su relación con Marta Riumbau

Meses después de su ruptura con Carla Barber, Diego Matamoros ha recuperado la sonrisa gracias a la influencer Marta Riumbau, con hace unos días confirmaba su relación sorpresa a golpe de publicación en sus redes sociales, desatando la locura entre los cientos de miles de seguidores que ambos acumulan en Instagram, donde su popularidad ha subido como la espuma.

Ahora, el hijo de Kiko Matamoros ha hablado sobre su nueva pareja y confiesa qué decisión ha tomado para proteger su relación y no repetir los mismos errores que tuvo con Carla y con su exmujer, Estela Grande.

"Estoy muy bien, muy contento", admite al preguntarle por su noviazgo con Marta Riumbau, sin poder evitar una sonrisa de enamorado. "No me oculto. Creo está mejor confirmarlo que estar escondiéndote y bueno, de una forma sana, natural, no invasiva para todo el mundo", apunta, desvelando que en esta ocasión no va a "mostrar todo como he hecho otras veces porque creo que es un error".

¿Acabó su relación con alguna de sus exparejas por la sobreexposición mediática? Diego tiene claro que no, que fue por "circunstancias muy diferentes" pero si algo marcará su historia de amor con Marta Riumbau va a ser la discreción.

Muy unido a su padre y a Marta López, el influencer no faltó al cumpleaños de la modelo y, tras los rumores que han surgido por la ausencia de su hermana Laura en la fiesta, se dice que no se llevaría bien con la novia de Kiko Matamoros, ha dejado claro que "no hay ningún problema" en la familia.

"Laura estaba con el pequeño Benji, no vayáis a sacar nada malo de una ausencia, cuando hemos quedado otras veces a cenar, no se ha hecho ninguna foto y estaba Laura igualmente, no pasa nada", ha asegurado.

Pero eso no es todo, ya que Diego también nos ha hablado de la nula relación que su padre mantiene con su hermana Anita y ha confesado por qué ahora no es el momento de plantearse ser padre, así como ha dado una respuesta de lo más esquiva al preguntarle por Carla Barber.

