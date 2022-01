El desgarrador mensaje de Ana Obregón cuando se cumplen 20 meses de la muerte de su hijo Álex Lequio

Desde que falleció su hijo Álex Lequio a causa del cáncer que padecía hace ya año y medio, Ana Obregón no está pasando por sus mejores momentos. Además, a esto se suma que su madre, Ana María Obregón Navarro, también falleció el pasado mes de mayo.

Desde entonces, Ana recuerda cada momento vivido con su hijo a modo de homenaje en sus redes sociales, como el día que le diagnosticaron cáncer a Álex Lequio: "Me preguntó: 'Mamá, ¿me voy a morir?'".

Ahora, Ana Obregón ha querido volver a recordar a Álex Lequio cuando se cumplen 20 meses del fallecimiento de su hijo con un vídeo en el que podemos ver distintas imágenes del empresario a lo largo de su vida:

"Sería una egoísta escribir que llevo 20 meses muriéndome sin ti. Porque no se trata de mí, aquí yo no soy ni la protagonista ni la víctima. Lo justo sería decir que el protagonista y la víctima eres tú. Porque tenías 25 años cuando te diagnosticaron el maldito cáncer. Porque llevas 20 meses sin despertarte cada mañana con esa ilusión inmensa que tenías por vivir, de seguir trabajando incansablemente en la empresa que creaste, de salir con tus amigos a bailar, a divertirte, de crear algún día tu familia y tener los cinco hijos que querías, de ganar dinero para que tu madre ya no trabajara más", dice Ana en el mensaje que acompaña al vídeo.

"Así que hoy solo me salen dos palabras IMPOTENCIA e INJUSTICIA. Porque la vida no quiso cumplir con lo que era justo y por eso estoy enormemente cabreada con la vida. Porque nos arrancó dos corazones de cuajo: El tuyo … Y el mío…", continuaba, para después finalizar diciendo: "GRACIAS a tod@s por permitirme compartir mi dolor".

