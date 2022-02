La declaración de amor de Javier Bardem a Penélope Cruz en los Goya 2022

Esta gala de los Goya dejó las emociones a flor de piel, y todos los ganadores de la noche pronunciaron discursos muy significativos. Sin embargo, uno de los gestos más románticos de la noche fue obra de Javier Bardem. El intérprete recogió el Goya a Mejor Actor Protagonista, y en su discurso, hizo una preciosa declaración de amor a su mujer, sus hijos, y su madre recientemente fallecida.

Javier Bardem y Penélope Cruz se conocen desde que eran muy jóvenes, ya que trabajaron juntos en diversos rodajes antes de que surgiera el amor. No fue hasta 2007, mientras rodaban la película 'Vicky Cristina Barcelona', que la relación comenzó a materializarse.

Desde entonces, la pareja de actores ha disfrutado de su historia de amor con total discreción y privacidad. Esta mentalidad de mantener la vida privada lejos del foco mediático, la han aplicado también a sus dos hijos, Leonardo y Luna, a los que protegen de cualquier exposición pública.

Momento muy especial

Definitivamente Penélope Cruz y Javier Bardem no nos tienen acostumbrados a grandes muestras de amor en público, por lo que el discurso del actor se convirtió en uno de los momentos más románticos y emotivos de toda la gala.

"Quiero dedicar este premio a Penélope, que es la mujer que amo, respeto, admiro y celebro todos los días. Te quiero mucho". Dijo Javier Bardem. Penélope Cruz, sentada entre el público, no pudo evitar contener las lágrimas de emoción.

"Y a nuestros hijos, Leonardo y Luna, que sois el mayor regalo, lo más hermoso que ha pasado en nuestras vidas. Mamá y Papá os aman". Continuó diciendo el actor.

"Y para acabar, quiero dedicarlo con todo el corazón a una mujer que me parió, que me enseñó a vivir, que me ayudó a sobrevivir, que me enseñó la pasión, el amor y el respeto por este oficio tan hermoso, es un ejemplo ético y de compromiso para mí, que es a parte de una gran actriz inmensa, uno de los mejores seres humanos que me he encontrado en mi vida. Mi madre, mi amada madre, Pilar Bardem".

