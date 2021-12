Penélope Cruz deslumbra con un vestido rojo de Chanel

De rojo y con un aire muy navideño Penélope Cruz pisó la alfombra negra del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) para la celebración de la gala en la que se la nombraba 'artista de importancia global'.

La actriz inició su carrera cinematográfica hace ya tiempo y ha logrado hacer historia, tanto en el cine español, como en el mundo entero. Desde su interpretación en 'Jamón Jamón', hasta Hollywood, la madrileña lleva tres décadas conquistando el panorama internacional.

Fue ella la primera española en recibir un Oscar de la Academia, y ahora coge el relevo a George Clooney, homenajeado el pasado año. Esto deja ver lo que ha logrado la española que se encuentra entre las estrellas del cine más reconocidas de todos los tiempos.

La artista acudió resplandeciente al evento en el que pudimos ver caras conocidas como Anne Hattaway, Diane Kruger, Ricky Martin, Rebecca Hall, Kristen Wiig, el diseñador Zac Posen o la cantante catalana Rosalía. Todos ellos asistieron a la gala Film Benefit para recaudar fondos y destinarlos al Departamento de cine del museo. Quién faltó anoche fue a Pedro Almodóvar, el cual recibió este mismo reconocimiento hace 10 años. Pese a no estar presente muchas de las palabras pronunciadas fueron dedicadas a él. Penélope se mostró agradecida por la confianza y todos los consejos que le ha brindado el manchego desde sus inicios.

Desde la emoción y el corazón latiendo a toda velocidad compartió el galardón con todos los que han formado parte de su trayectoria, "No recibiría este homenaje en el MoMA si no hubiera tenido el privilegio de trabajar con directores brillantes, que me inspiraron, enseñaron y convirtieron en artista y en persona", explicaba la chica Almodóvar. La joven de 19 años que se aventuró por tierras neoyorquinas para aprender inglés, afirmaba que "Jamás me imagine que esta noche estaría aquí".

La protagonista de 'Madres paralelas', su último papel, fue el centro de todas las miradas, pero no solo por ser la homenajeada sino por su llamativo estilismo. Penélope apostó por un vestido firmado por Chanel, la misma con la que la vimos en el Festival de Cine de Venecia. Esta creación, de Virginie Viard ha sido algo modificada desde que la pudimos ver en las pasarelas en julio del año pasado, y con la que Viard intentaba recordar a Karl Lagerferld.

Penélope Cruz de Chanel en el MoMA | Gtres

El traje, en un poderoso rojo escarlata, hacía que Penélope luciera impresionante. Su escote joya de pequeños cristales entraba en contraste con el bajo asimétrico. El vestido de tirantes era cubierto con una pieza sobre los hombros, haciendo efecto de un chal o una capa corta, que se unía en un lazo que reposaba sobre el pecho. Esto daba la impresión de estar envuelta como un regalo navideño, algo muy acorde para las fechas en las que nos encontramos.

Sin necesidad de joyas en el escote, con un único anillo y pendientes de diamantes, Penélope ha completado su look. Peinada con un recogido y con un maquillaje sencillo, ha querido, y conseguido, poner toda la atención en el vestido, el cuál contaba con un corte en forma de reloj de arena ajustándose a la altura del pecho. Es de ese lugar de donde salían los pliegues formados por la voluminosa falda que caía en cascada.

Las sandalias negras de tacón fueron las que la llevaron ante el micrófono donde repasó su recorrido, confesando y refiriéndose al ausente Pedro Almodóvar que "Con él sigo aprendiendo a actuar, sobre la conducta humana y sobre mí". Una gala donde la actriz arriesgó y acertó completamente. ¡Enhorabuena Pe!

