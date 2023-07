La decisión que Verdeliss ha tomado con una seguidora a la que le "impresiona mucho" ver sus costillas: "Para que no sufras"

El verano ya ha comenzado para Verdeliss y su familia, y es que la influencer ya ha realizado su primer viaje de esta temporada y se ha ido a un gran hotel en Punta Umbría, Huelva, y, como suele hacer habitualmente, está compartiendo con sus casi dos millones de seguidores los grandes momentos que están viviendo juntos.

Hace unos días, Estefi publicó un carrusel de imágenes el cual parecía que iría sobre las vacaciones, ya que la primera imagen era ella en la piscina del hotel, pero el resto de instantáneas eran de unos comentarios que había recibido por parte de un usuario criticando su cuerpo, por lo que ella decidió responderle mediante una publicación.

"'El retorno de la hater'. Si en el fondo, Ana María tiene su corazoncito!!! De las buenas acciones no se alardea, se reservan para el anonimato. ¿O no? Ay... si para crearse una cuenta, fuese obligatorio el DNI. PD: pienso seguir enseñando mi cuerpo. Que otros complejos, me habrán creado las redes sociales! Pero amigas, este 'esqueleto' es fuerte como un roble. Me lleva, me trae, me ha permitido gestar 8 hijos y satisfacer mi chute de correr una maratón mensual. No seré yo quien lo castigue con desprecios, por mucho que haya quien me intente convencer", escribió añadiendo el hashtag Stop Juicios Cuerpos Ajenos.

A pesar de este tipo de comentarios, la influencer dejó claro que seguiría compartiendo imágenes de su cuerpo y que ciertos comentarios no iban a causarle una inseguridad sobre algo de lo que ella estaba muy orgullosa. Dejando de lado este incidente, Verdeliss siguió enseñando a sus seguidores las grandes vacaciones que están teniendo y la cantidad de momentos que está viviendo con sus hijos.

Hace un par de días, la familia al completo disfrutó de una gran cena en el restaurante del hotel y la influencer publicó un carrusel de imágenes encabezado por una foto de ella frente al espejo después de vestirse: "De cena con mis bellos. ¿De estos tres platos 'typical spanish' con cuál os quedáis?: Jamón ibérico, gambas o croquetas. Yo tengo claro mi favorito, jiji. Los seguidores entenderán", escribió.

Sin embargo, parece que un usuario decidió opinar sobre su físico a pesar del mensaje que lanzó ella hace unos días: "No es por criticar pero me impresiona mucho ver cómo se te ven las costillas". Un comentario ante el que Verdeliss no se quedó callada y respondió educadamente: "¡Tranquila!, ¡te bloqueo para que no sufras!".

Verdeliss responde a las críticas sobre su cuerpo | Instagram

En numerosas ocasiones, Verdeliss se ha visto en la obligación de contestar a aquellos usuarios que critican ciertos aspectos de su físico o de su vida. Hace unas semanas publicó un vídeo en el que aclaró que no estaba embarazada, ya que había recibido muchos mensajes preguntándoselo. La influencer compartió un vídeo en el que mostraba su cuerpo en distintos momentos y habló sobre lo cambiante que es el cuerpo de las mujeres, y que no siempre tiene la misma forma, asegurando que la gente debería cuidar ciertos comentarios, sobre todo referentes a los embarazos ya que no saben por qué situación están pasando esas mujeres.