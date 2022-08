Dani Mateo es uno de los cómicos más queridos en nuestro país. Lo cierto es que a sus 43 años sigue manteniendo el humor intacto y siempre que aparece en público lo demuestra.

Hace unos días, por fin, cómo él dice, conseguía sacar un hueco en su agenda y acudía al Universal Musical Festival, y es que casi todos los eventos de los que recibe invitación siempre "coinciden con horario de trabajo" y no puede asistir, contaba en exclusiva a Gtres.

Respecto a lo profesional no tenemos duda de que el periodista está hecho un crack y sigue triunfando allá por donde va, pero por si quedaba alguna duda, en el tema sentimental está "fenomenal". Dani se considera un chico con "mucha suerte" de las personas con las que siempre se ha codeado. De hecho, él mismo ha confesado que lo han querido "por encima de mis posibilidades".

Desde hace varios años se conoce su historia de amor con Yasmina Paiman, una chica que el humorista ha calificado como "una persona maravillosa" y ha asegurado que está "muy enamorado, muchísimo".

¿Cómo es Cristina Pedroche?

Si por algo se ha catalogado siempre Dani es por mantener un buen contacto con sus compañeros de trabajo. De hecho, con quien mantiene una estupenda relación es con Cristina Pedroche y con su chico Dabiz Muñoz, a quienes no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras.

"Son dos currantes, dos locos", decía. "Ella está loca, si te fijas en cómo es puede hacer 156 abdominales en un segundo si se lo propone. Es una espartana", confesaba, afirmando que "se ha ido a juntar con Dabiz Muñoz que es más". Y es que, si algo tiene claro Dani es que "son tal para cual".

¿Cómo es Miki Nadal como padre?

El pasado mes de marzo se conocía la feliz noticia de que Miki Nadal junto a su novia, Helena Aldea, iban a ser padres. Para muchos fue todo una sorpresa por la edad del comediante.

Sin embargo, su compañero Dani ha afirmado que "él es muy niñero" y que 54 años hoy en día "no es una edad". "Hasta que no tienes 114 no piensas en desapuntarte del gimnasio, y aún así hay alguno que corre maratones", bromeaba, dejando claro que la edad es solo un número.

