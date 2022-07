Cristina Pedroche ha vuelto a dejar sin palabras a sus casi tres millones de seguidores. La colaboradora ha acaparado todas las miradas en redes sociales y cómo no podía ser de otra forma las ha revolucionado, ¡y es que no es para menos!

Desde que empezó a hacer calorcito, la presentadora de 'Love Island' ha publicado en Instagram unos posados de lo más atrevidos que no han dejado indiferente a nadie.

Y es que, en ellos ha presumido de cuerpazo y ha dejado claro que no hay nada que se le resista. De ahí su lema 'Pedroche Tocha'.

Cristina es una amante del deporte y no es la primera vez que comparte con sus seguidores su pasión. Sin duda, podemos afirmar que no hay postura de yoga con la que no pueda ni tampoco kilómetros corriendo que puedan con ella. De ahí su espectacular físico con el que muestra sus abdominales y su cuerpo bien tonificado.

Su difícil posado en bikini

Hace unos días, la Pedroche celebraba su santo, y lo hacía "como más me gusta". Así ha compartido una publicación en su perfil de Instagram donde aparece en el jardín de su casa, con un bikini muy colorido y practicando una postura de yoga misión imposible para muchos, pero que ella lo ha hecho sin ningún problema.

"Yoga y baile", escribía afirmando que "una cosa se me da mejor que la otra".

En la segunda parte de este post, ha compartido un TikTok donde lo ha dado todo en el agua y ha sacado su lado más bailarín. Y es que, tampoco es la primera vez que Cristina nos demuestra lo que le gusta venirse arriba en la calle, antes de salir al plató o como ahora, en la piscina, y deleitarnos con sus mejores pasos.

Sin duda, en esta etapa veraniega, la presentadora está presumiendo de cuerpazo y lo está haciendo de todas las formas posibles. Después de tanto esfuerzo durante todo el año en el que se ha dejado la piel, qué menos que ahora mostrar a sus followers el resultado.

