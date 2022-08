Dani Martín, dolido después de que un ladrón le robara algo con mucho valor sentimental

Dani Martín suele destacar por ser una persona sincera y transparente. El cantante no solo promociona su música a través de sus redes sociales, también es habitual verle compartir momentos de su vida con sus seguidores o hablar sobre sus problemas de salud mental.

Es más, hace poco más de un mes reflexionaba sobre los vicios y los problemas que ha tenido y sorprendía con algunas de sus confesiones cuando hablaba sobre ello.

"La droga es un infierno, es de las cosas que más miedo me da en esta vida. Me ha machacado mucho, he hecho daño y también me lo han hecho. Me he drogado, he mentido, he sido inmaduro", decía entonces.

El cantante ha reconocido que está en un proceso de cambio tratando de buscar la felicidad. Y es que quiere compartir su experiencia con sus seguidores para ayudar a la gente que se encuentre en una situación así.

Lo que le han robado a Dani Martín

Estos días Dani Martín ha vuelto a ser noticia, pero por algo muy diferente. Y es que este jueves le robaron la cartera y ha querido contarlo en su perfil de Instagram para hacer un llamamiento a su ladrón.

"Antes de ayer me robaron la cartera con el DNI, permiso de conducir, tarjetas de crédito, la tarjeta de seguridad social, que realmente no valen para nada porque no pudieron hacer ningún tipo de pago", confesaba.

Y es que al parecer eso no es lo que más le ha molestado ni lo que le ha llevado a hacer le vídeo, sino algo de muchísimo más valor.

"Lo que más me duele es que llevaba dentro una foto de mi hermana preciosa y la verdad que me parece que es una putada", contaba emocionado.

El cantante ha mostrado su frustración diciendo que "me parece asqueroso" que haya gente dispuesta a robar a otras personas.

Ha concluido dejándole un mensaje al ladrón: "Así que si a alguien se le ocurre devolverla (la foto) le pediría que lo pensara". "Las tarjetas ya están dadas de baja y, si se quiere quedar con el DNI porque le hace ilusión, que lo haga", concluía enfadado.

