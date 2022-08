Cristina Pedroche enseña la realidad de su abdomen cuando posa y cuando no

Cristina Pedroche está disfrutando de unos días de desconexión en el paraíso junto a su marido, Dabiz Muñoz. Los tortolitos, que son unos amantes de la gastronomía nacional e internacional, han hecho las maletas y han puesto rumbo a México para probar los miles de manjares que ofrece esta ciudad.

Ha sido la propia colaboradora de 'Zapeando' quien ha compartido algunas instantáneas de su escapada en su perfil de Instagram donde acumula casi tres millones de seguidores.

La presentadora está probando platos de lo más variados: desde unas "hormigas chicatanas" hasta un "elote con mayonesa, chile, queso, sal y limón" y, cómo no, también unos ricos tacos.

Ya conocemos el buen paladar de la Pedroche, pero es que si a esto se le suma "el olor a comida riquísima todo el rato", es normal que no pueda resistirse a probar estos típicos platos.

Sin bajar la guardia

No solo ha compartido lo bien que está comiendo, sino que en sus Stories ha dejado claro que, si quiere lucir un cuerpazo con el que dejarnos con la boca abierta, no hay que bajar la guardia en vacaciones y hay que entrenar donde se esté.

Así que, siguiendo con su rutina de entrenamiento, se ha bajado al gimnasio y se ha dado una buena "paliza". Así lo ha mostrado con un vídeo frente al espejo en el que aparecía con unas trenzas boxeadoras que terminaban en color rosa y un traje deportivo compuesto por unos pantalones y un top negro.

Pero antes, Cristina ha compartido una captura de pantalla hablando con su madre a través del WhatsApp donde le decía: "Sí, entrenar, porque con todo lo que coméis os vais a poner gordos. Madre, ¿cómo puedes comer tanto?", un mensaje que a la Pedroche le ha hecho mucha gracia.

Cristina Pedroche | Instagram

¿Cuál es la realidad de sus fotos?

Lo cierto es que Cristina no se está privando de nada durante sus vacaciones, pero tampoco es algo a lo que le esté dando mucha importancia.

Asimismo, en su vídeo ha afirmado que "todavía se van marcando un poco los abdominales", pero que "faltan entre dos o tres días para que desaparezcan".

Cristina Pedroche | Instagram

Un vídeo en el que no paraba de cambiarse de pose y en el que ha confesado que "si no poso no se notan tanto, pero si poso: 'cache-tocha'", decía apretando sus bíceps y dejando claro que tiene un cuerpazo.

Cristina Pedroche | Instagram

Cristina Pedroche | Instagram

Seguro que te interesa...

El detalle en los pies de Cristina Pedroche que no ha pasado desapercibido en su foto entrenando