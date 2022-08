Cristina Pedroche confiesa que se siente más unida que nunca a su marido Dabiz Muñoz tras las vacaciones

Las vacaciones en México de Cristina Pedroche ya han terminado. Ha sido la colaboradora de Zapeando quien así se lo ha hecho saber a sus casi tres millones de followers en Instagram. Después de estar varias semanas visitando y disfrutando de muchos de los grandes rincones que esconde el país centroamericano, Cristina ha puesto rumbo a Madrid junto a su marido, Dabiz Muñoz.

Han sido múltiples las publicaciones que la presentadora ha ido compartiendo en su perfil de Instagram a lo largo de todos estos días. Sin embargo, su último post ha sido especialmente llamativo por lo reflexiva que se ha puesto Cristina Pedroche recordando su paso por México.

Luciendo un tipazo espectacular en bikini y presumiendo de flexibilidad, la colaboradora de televisión se ha retratado en una fotografía con un paisaje espectacular. "Este viaje me ha cambiado la vida. Siento no solo que veo las cosas de otra manera sino que soy otra persona", ha empezado escribiendo en el pie de foto.

El emotivo mensaje de Cristina Pedroche a su marido

"Me llevo unos momentos increíbles, unos recuerdos maravillosos, muchas risas e infinidad de sabores nuevos sin los que ya no puedo vivir. Pero por supuesto, me llevo unos amigos únicos, incluso una hermana mexicana", ha añadido. Y, a continuación, ha expresado: "Gracias a todos los que habéis hecho que este viaje sea mágico. Gracias por vuestra generosidad. Gracias Valentina, Álvaro, Enrique, Jorge, Edgar, Antonio, Roberto, Elena, Gerardo, Thalía, Max, Luis, Tomás, Lalo, Diego, Miriam, María Cristina, Tinita, Ariadne…".

Unas palabras en las que no podía faltar una mención especial a Dabiz Muñoz: "Y gracias a ti Marido por enseñarme tanto, por abrirme un camino nuevo en la gastronomía, y por siempre darme la mano". El broche final a este pie de foto ha venido de la mano de una tierna declaración al chef: "Volvemos más unidos que nunca. Para siempre. Te amo @dabizdiverxo".

Placeres gastronómicos

No hay duda de que si de algo han disfrutado Cristina Pedroche y su chico en México ha sido de la gastronomía de dicho país. La presentadora ha ido colgando en su Instagram muchos de los nuevos sabores que ha ido probando a lo largo de este viaje. Entre los platos que más han sorprendido está el de las hormigas chicatanas, un alimento que parece haberle encantado a la presentadora.

De regreso a España, Cristina Pedroche no ha querido cerrar su aventura por México sin antes compartir con sus followers una reflexión en la que se ha declarado a Dabiz Muñoz.

